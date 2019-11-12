经常腹胀打嗝,竟是腹腔里肿瘤在“作怪”

16岁女孩总是腹胀、打嗝，胃口也不好，家人都认为是消化不良，给孩子吃了健胃消食的药后也不见好转，到医院检查后，发现是腹腔里长了巨大肿瘤。

家住汉阳的佳佳（化名）今年刚上高中，两月前，佳佳总感觉腹胀不适，吃饭也没胃口，但想着不能耽误学业，家人只是给孩子买回几种健胃消食的药来服用，却一直不见有好转。近日，佳佳在家人的陪同下来到武汉市第四医院就诊。

接诊的妇科医生刘佩佩做完检查后发现，患者下腹部稍膨隆，用手可以触摸到一个质硬的包块。经腹部CT检查，发现腹腔里有很大的肿块，竟然大到从盆腔一直延续到剑突下，导致邻近的脏器受压、推移，让佳佳感觉腹胀的正是肿物太大压迫胃肠道引起的。术后，病理检查发现该肿瘤的大小约有22cmx10cm，是来自右侧卵巢的良性畸胎瘤。

医生解释，畸胎瘤是来源于生殖细胞的肿瘤，绝大多数为良性。随着患者年龄增大，良性畸胎瘤可呈现一定程度的恶变倾向。刘佩佩提醒，一旦发现畸胎瘤，应尽早治疗，避免癌变风险。畸胎瘤早期多无明显临床症状，可能是无意中发现腹腔肿块。只有肿瘤长到很大，压迫邻近脏器时，才会出现相关症状。