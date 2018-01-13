甲状腺是人体的发动机，掌控几乎所有生命活动。如今，甲状腺结节的发现率达30%~70%，让人很担心。今天，我们就来认识一下甲状腺检查的相关情况。

对甲状腺的检查分为两个方面。一是功能检查，需要抽血化验。甲状腺激素分泌过多会导致功能亢进，出现怕热、易出汗、体重下降、心跳快、紧张易怒、失眠、月经紊乱等症状，部分人出现脖子肿大、眼睛突出、肌肉无力等。引起甲亢的原因有很多，85%是毒性弥漫性甲状腺肿（Graves病）导致的。它是自身免疫性疾病，容易复发，所以抗甲状腺药物治疗要持续1年半到2年。甲状腺激素分泌不足会导致功能减退，表现为乏力、易疲劳、体重增加、记忆力下降、反应迟钝等，严重时出现黏液性水肿，甚至威胁生命。甲减的主要原因是慢性淋巴细胞性甲状腺炎，又叫桥本病，也是自身免疫性疾病。早期出现类似甲亢的表现，一般会自行好转。若出现甲减，就需补充足够的甲状腺素，一般要终身服药。

二是形态检查。最准确的就是甲状腺超声检查，可以看其大小、质地、血流、结节等。CT和核磁共振不是甲状腺的首选检查，只有在术前评估等特殊情况下才做。1.大小：甲状腺呈蝴蝶形，分左右两叶，每叶长2.5~4.0厘米，宽1.5~2.0厘米，厚1~1.5厘米。2.质地：超声检查常见弥漫性病变，多是甲状腺炎的表现，比如桥本病、亚急性甲状腺炎。若功能检查正常，就是单纯的甲状腺弥漫性病变，无需处理。3.血流：甲亢时血流更多，超声检查看到“火海征”。若甲状腺激素升高，但血流减少，可能是甲状腺炎。4.结节：90%的结节是良性的，除非结节过大影响美观、压迫周围组织、长在胸骨后才需手术，其他情况只需定期复查，观察结节变化。超声是评估结节恶性风险的主要手段，通过回声、形态、边缘、血流、纵横比及有无钙化综合判断。风险高的结节要进行甲状腺细针穿刺细胞学检查，结合基因检测来确定。恶性结节中，90%的病理类型是甲状腺乳头状癌，恶性程度较低，手术治疗效果好。（清华大学附属北京清华长庚医院内分泌代谢科博士 曹沉香）