冬季呼吸道疾病高发，不少老慢支、慢阻肺患者病情反复。临床上也不乏一些年轻人前来咨询，说自己经常感冒、屏不住气、吹不动蜡烛，这是呼吸肌肉力量下降，甚至肺功能损害的症状之一。

如有这类情况，可采用呼吸困难量表（mMRC量表）简单自测，如有2级或以上的呼吸困难，就证明可能存在肺功能受损。0级：仅在费力运动时出现呼吸困难；1级：平地快步行走或步行爬小坡时出现气短；2级：由于气短，平地行走时比同龄人慢或需要停下来休息；3级：在平地行走100米左右或数分钟后需要停下来喘气；4级：因严重呼吸困难以致不能离开家，穿脱衣服时出现呼吸困难。

肺功能下降，最主要的原因之一就是吸烟。烟草中含有上千种有毒物质，会导致免疫和呼吸机能下降。吸烟是慢阻肺最重要的致病因素。呼吸内科病区里的男性慢阻肺病人，90%以上有吸烟习惯。如不及时戒烟，即使接受规范治疗，效果也会大打折扣。

改善肺功能，减法和加法都要做。减法就是戒烟，这是国内外多个指南的共识，能改善肺功能，缓解慢阻肺病情。加法则包括很多。

一是合理运动，慢跑、徒步、羽毛球、太极拳等有氧运动都有益处，可提高肺活量、改善膈肌功能等。但慢阻肺患者的肺功能破坏，限制了运动能力，需要在专业医生指导下进行合理运动。日常还可以勤练伸懒腰、深呼吸，以锻炼呼吸肌肉。

二是呼吸训练法。1.腹式呼吸（膈肌呼吸）：立位（体弱者可取半卧位或坐位，两膝半屈或膝下垫小枕），腹肌放松。左、右手分别放在腹部和胸前。全身肌肉放松，静息呼吸。呼气时，用口缓慢呼出，同时收缩腹部肌肉，使腹内压增加而膈肌松弛，增加肺泡通气量；吸气时，用鼻缓慢吸入，尽力挺腹，胸部不动。每分钟呼吸7~8次，每次5~10分钟，每天2~3次。思想集中，全身放松，先呼后吸，吸鼓呼瘪，呼时经口，吸时经鼻，细呼深吸，不可用力。熟练后逐步增加次数和时间，使之成为呼吸习惯。也可在呼气同时按压两乳连线中点处的膻中穴，一呼一按，增加肺内残气排出。

2.吹笛样呼吸：用鼻吸气用口呼气，呼气时腹部内陷，胸部前倾，口唇缩拢似吹口哨状，持续缓慢呼气，同时收缩腹部。吸气与呼气时间比为1:2或1:3，深吸慢呼。每分钟7~8 次，每次10~20分钟，每日锻炼2次。缩唇程度与呼气流量由病人自行调整，以距口唇15~20厘米处的蜡烛火焰随气流倾斜又不熄灭为宜。

3.坐式呼吸操：坐姿，双手握拳，肘关节屈伸4~8次，屈吸伸呼；平静深呼吸4~8次；展臂吸气，抱胸呼气4~8次；双膝交替屈伸4~8次，伸吸屈呼；双手抱单膝时吸气，压胸时呼气，左右交替4~8次；双手分别搭同侧肩，上身左右旋转4~8次，旋吸复呼。全身肌肉放松，节奏自然轻松，动作由慢而快；不宜空腹及饱餐时进行，饭后1~2小时为宜；每日练习2~3次，每次5~10分钟，以不感到疲劳为宜。（南方医科大学珠江医院呼吸内科副主任、教授 陈 新）