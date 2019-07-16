“心痛到无法呼吸”？试试这两招儿

当不良情绪袭来的时候，伴随紧张、焦虑、烦躁而来的，甚至还有“痛到无法呼吸”的感觉。放松训练是比较缓慢的、舒适的训练，能让身体得到一种享受。这种训练对于由于紧张焦虑带来的诸如呼吸困难、急促等很多问题，都有确切的疗效。

今天，北京回龙观医院的专家就为大家推荐两种可以帮助我们放松身心的呼吸法。

1腹式呼吸法

腹式呼吸的原则是在胸式呼吸的同时，增加腹部的鼓起及回缩。具体方法是在吸气时把腹部鼓起，呼气时把腹部缩回。做腹式呼吸时注意把握以下几点：第一，呼吸要深长而缓慢。吸就吸透，呼就呼净。第二，用鼻呼吸而不用口。第三，一呼一吸掌握在10秒钟左右。即深吸气（鼓起肚子）3秒～5秒，屏息1秒，然后慢呼气（回缩肚子）3秒～5秒，屏息1秒。第四，每次5分钟～15分钟。腹部尽量做到鼓起缩回50次～100次。

2渐进式呼吸法

渐进式放松训练是另一种常用的放松方法，旨在帮助全身部位逐一放松。医生的指导语如：“注意头顶，让头皮放松……注意眉毛，让眉毛附近的肌肉放松……放松耳朵附近的肌肉……放松脸颊附近的肌肉……放松下巴的肌肉……放松脖子……放松肩膀……放松左手、右手……注意胸部，让胸部的肌肉都放松……放松背部，让脊椎与背部肌肉都放松……彻底放松腹部的肌肉，毫不费力地，然后呼吸会更深沉、更轻松……放松左腿、右腿……继续保持深呼吸……”（记者 李洁）