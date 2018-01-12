要让身体暖起来，一方面阳气要够，另一方面还需要经络通畅，没有寒、湿、瘀的阻碍，阳气才能到达全身。除了晒太阳、进食温补，以下“升阳三法”也能帮助身体提升阳气。

1.动能升阳。三国名医华佗在其《五禽戏》里提到“动摇则谷气消，血脉流通，病不得生”，指的是人只要多活动，气血流通，百病不生。现代社会都以脑力劳动为主，大多用到的是精神，身体很少得到活动。想要身体健康，则一定要和现代人的生活方式反过来，让身体多活动、精神常内守。

2.善能升阳。孟子曰“与人为善，善莫大焉”。这种善，来源于我们日常生活的行为、语言、举止。生活中帮助了他人，自己心里也会觉得暖暖的，这就是常说的“正能量”，能让人心态更为阳光、积极向上。

3.喜能升阳。俗语说“快活似神仙”，只生欢喜，没有忧愁，在古代被称为“神仙”。喜是人生的境界，能够保持一颗欢喜心，比吃什么灵丹妙药都管用。

以上升阳三法，不用花费一分钱，也避免了盲目进补引起上火的弊端。建议大家每天做、常常做，自然能身体健康。

上述提到的“动能升阳”中，平时很少活动的人，动的强度一定要循序渐进。同时，如果阳气确实亏损严重，不妨考虑在冬天服用一些膏方，让身体得到温养、滋润，也是让身体温暖起来的、简便易行的方法。（广东省中医院副院长 杨志敏）