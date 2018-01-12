第518期：讨厌萝卜味？它可是抗癌的高手

“头戴翡翠冠，外披彩霞衣，身如洁白玉，根是人参须。”这根萝卜并不像这道谜语里如此雍容华贵，反而非常的接地气，是人们餐桌上的家常便饭。萝卜又称莱菔、芦菔，属十字花科萝卜属的一年或二年生草本双子叶植物。关于萝卜的起源说法不一，有人认为起源于西亚，有人认为起源于中国。中国《诗经》中有对萝卜的记载，“采菲采葑”，其中菲就是萝卜的意思。

萝卜的品种较多，主要有红萝卜、青萝卜、白萝卜和水萝卜等。切开后，红皮白肉、绿皮绿肉、绿皮红肉，白皮白肉，不禁让人感叹大自然的神奇。这里需要注意，胡萝卜虽和萝卜有一字之差，但胡萝卜并不是萝卜的一种。

俗语常说：“冬吃萝卜夏吃姜，不用医生开药方”。萝卜具有丰富的营养成分，对人体具有诸多益处。

萝卜的营养价值

萝卜水分多，能量低，含有硫胺素、核黄素、维生素B6，叶酸，烟酸，维生素C等多种维生素，其中维生素C和叶酸含量较高，含有钙、磷、钾、钠、铁、锌、硒等多种矿物质元素。红心萝卜中红色部分是因为其富含花青素，花青素是一种重要的抗氧化剂，具有较强的清除自由基的功能，降低氧化酶的活性，还具有抗肿瘤、抗过敏等多种功能。

萝卜有青萝卜、白萝卜、红心萝卜、樱桃小萝卜等不同品种，在营养价值上各有千秋。这四种萝卜相比较，青萝卜膳食纤维、烟酸、钙和钾含量最高；樱桃萝卜叶酸含量最高，每100克中含79.5微克；白萝卜维生素C含量最高，每100克中含16毫克。

萝卜有个独特风味

有时候生吃萝卜后，都不敢和人面对面交流了，尤其打嗝后更是酸爽。萝卜属于十字花科蔬菜，十字花科蔬菜富含芥子油苷类植物化学物。萝卜中强烈的味道来自于4-甲硫基-反-3-丁烯异硫氰酸酯，由萝卜切片后相应的芥子油苷衍生而来，芥子油苷广泛存在于十字花科植物中，在组织破损过程中，芥子油苷被黑芥子酶水解成相应的异硫氰酸酯（芥子油）。

芥子油苷在烹调加工中可以降解为具有抗癌效果的异硫氰酸盐。大量研究发现，十字花科蔬菜可降低胃癌和结肠癌发病风险。

萝卜缨也是宝

萝卜缨是萝卜的茎叶，又叫莱菔叶、莱菔菜、萝卜杆。萝卜缨不仅味道好，而且营养价值高。如樱桃萝卜缨中，胡萝卜素含量丰富，每100克中含1440微克，远高于白萝卜、大白菜、圆白菜等蔬菜；每100克中叶酸含量为122.2微克，高于西兰花、娃娃菜、油菜、韭菜等大多数蔬菜；每100克中钙含量为56毫克，含量高于白萝卜、茄子、番茄、黄瓜、芹菜等蔬菜。 【往期精彩内容回顾】

作者介绍：马冠生，博士，北京大学公共卫生学院营养与食品卫生系教授，博士研究生导师，中国科协首席科学传播专家，从事营养与健康研究27年。现任国家食物与营养咨询委员会委员，国务院妇女儿童工作委员会妇女儿童问题专家，全国农村义务教育学生营养改善计划专家委员会委员，贫困地区儿童营养改善试点项目专家组组长，中国营养学会副理事长。2013第六届中国健康年度总评榜健康传播风尚人物，2012年获首届科学传播人颁奖盛典授予的“科学传播年度人物”奖，人民日报健康时报社“健康中国2012·十大年度人物奖”，中国营养学会2008年至2010年度营养科普工作个人一等奖。