预防流感，可以用什么食疗方？昨日，记者特别邀请全国优秀中医临床人才、湖南中医药大学第一附属医院中医外科陈其华教授，儿科副主任谢静副教授为大家推荐简单可行的食疗方。

一、儿童食疗方

1.葛根煲猪骨汤

配方：葛根150克，生姜30克，豆豉10克，粳米40克，猪肋骨500克。

制法：葛根去皮，切小块；生姜去皮，切片；将猪肋骨和粳米放入砂锅中，加适量清水，煮40分钟左右，加入葛根、生姜、豆豉，再煲30分钟，加入适量食盐调味。

本食疗方具有发汗解表，解肌退热之功效，适宜于流感发热、身痛者。

2.玉屏风瘦肉汤

配方：黄芪10克，白术10克，防风6克，猪瘦肉100克，生姜2片，食盐适量。

制法：将药材洗净后稍浸泡；猪瘦肉洗净切块，锅中烧水，待水开后放入瘦肉焯烫，焯烫好的瘦肉捞出，洗去浮沫；将药材、猪瘦肉、姜片置砂锅内，加入清水适量，武火煮沸后改文火煲约2小时，加食盐适量调味即成。

本方适宜体质虚弱者预防感冒，现代研究证实此方可以调节人体免疫力。

二、成年人食疗方

1.生姜10～20克，拍碎泡水喝，可加入少许红糖，每日两次；

2.生姜10～20克、葱白5～10克，煮水喝，每日两次；

3.香菜（胡荽）凉拌，可放入少许生姜末。

以上食疗方偏于风寒：症状表现为恶寒重、发热轻、无汗、头痛、周身关节酸痛、鼻塞流清涕、喷嚏、咽喉痒、咳嗽等。

1.银花20克、菊花20克、甘草5克；

2.藿香10克、薄荷叶10克；

3.菊花20克、淡竹叶10克、滑石30克。

以上均煮水喝，每日两次。偏于感冒：症状表现为发热较重、微恶风寒、头痛、咽痛，或扁桃体肿痛、流黄涕、咯黄痰等。