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孩子挑食，试试两款食疗方

2019年09月26日09:02 来源：人民网-生命时报

广州中医药大学第一附属医院儿科教授 陈晓刚□ 高如意 欧阳学认

小儿挑食、偏食是一种不好的饮食习惯，不利于营养摄入，导致维生素缺乏，影响健康的生长发育。若家长添加辅食时不合理或过于溺爱，投其所好，更会加重挑食、偏食。

中医里，挑食也分虚实。实者挑食肉类或甜食，心烦气躁、性情易怒、活泼好动，夜间睡眠不安，属肝旺克脾；若伴食后饱胀、腹胀，大便气味臭秽，则为食滞内积。虚者饭量少，食后不舒服，大便失调，属脾虚失运；若挑食蔬菜，食而不化，大便夹不消化食物，面色少华、形体消瘦、神疲乏力，属脾胃气虚；若伴皮肤不润泽，易口渴，大便偏干，手足烦热，属脾阴虚。

推荐两款针对小儿挑食的食疗方：

1.五指毛桃鸡胗汤。取五指毛桃30克、鸡胗50克、扁豆10克，将五指毛桃用水泡发，鸡胗洗净切块，三味同入炖盅中，加水适量，隔水蒸炖3小时，加精盐调味。饮汤食鸡胗，一周2~3次，服一周。此方对形体消瘦、精神差、食后有饱胀感、大便干等症状有缓解效果。

2.胡萝卜党参汤。取胡萝卜100克、瘦肉100克、党参15克、香菇15克、生姜5克，将胡萝卜、猪瘦肉洗净切块，香菇去蒂洗净，生姜洗净去皮拍烂。材料共入砂锅，加清水适量，先用大火煮开，撇去浮沫，改用小火煮约2小时，加盐调味即成。喝汤吃肉，根据患儿食量喂服，每周1~2次。本方适合食量小、易饱、面色无华者。

(责编：李轶群、许晓华)


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