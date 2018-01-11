女性怀孕后，内分泌发生改变，致使体内组织中水分及盐类潴留（钠潴留）；另外，妊娠子宫压迫盆腔及下肢的静脉，阻碍血液回流，使静脉压增高，所以水肿经常发生在肢体末端，以足部及小腿为主，需站立工作的妇女更为明显。中医认为，孕期浮肿是由于气血两虚、脾肺失调、消化不良，湿邪入侵导致的。

在此推荐一个方子，可缓解孕期水肿：取500克重的鲤鱼1条，去内脏和鱼鳞，赤小豆150克洗净，二者一同放入瓦煲中，加水适量，微火煲至豆烂为度。煲好后，鲤鱼、赤小豆及汤均应吃完。

唐代《外台秘要》中记载了赤小豆鲤鱼汤可用于妊娠水肿。赤小豆性善于下行,通利水道,使水湿下泄而消肿,故适用于水肿胀满、脚气浮肿等症。鲤鱼味甘、性平，入脾、肾、肺经。《本草纲目》记载：“鲤，其功长于利小便，故能消肿胀、黄疸、脚气、喘嗽、湿热之病，煮食下水气、利小便。”根据孕妇口味，可以改鲤鱼为鲫鱼，同样具有利水消肿的作用，也可以在汤中加入黄芪来补气，增强吸收运用营养的能力。需要注意的是，此方不可加盐及酱油，口味应淡些。