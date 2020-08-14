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睡醒浮肿 可不都是喝水多闹的

2020年08月14日07:59 来源：北京青年报

一觉醒来脸变大了，腿变粗了，拳头攥着都费劲了，难道是睡觉前水喝得太多，导致浮肿了？其实，浮肿分生理性和病理性两种，未必就是喝水多闹的。分清什么原因，才能“对症下药”！

腿、脸、腹部 这些地方最易肿

谈到浮肿，首先要说说浮肿是怎么来的。浮肿，医学上称为水肿，浮肿多指体表可见的水肿，可见产生浮肿的主要原因是“水”。中医讲“水曰润下”，“润”字阐明了“水”在人体内的流动形式。人体的皮肤、肌肉、器官等等都需要体内水液（血液、淋巴液、组织液）供给氧气、养料，所以水液在人体内的流动是如同河流“浸润”土地，从大的河流进入小的支流，在河流走行的过程中不断“浸润”到周围的土壤（即我们的组织和器官）；“下”字则阐明了“水”在人体内的运动趋势，正所谓水往低处走，人体的水在重力的作用下，很容易便可以运行到整体或者局部较低垂的部位，而输送回高处则需要心脏这个“泵”付出巨大的努力。

越是周围土壤疏松、流速缓慢的地方，土壤中渗入的水越多，同样，越是血流速度缓慢，周围组织疏松的地方，越容易水肿。因此我们日常常见的浮肿好发于下肢、腹部、面颊、眼睑，都是处于整体或局部低垂和/或皮肤、组织疏松，存在组织间隙的地方，血管中的水渗透停留在这些空间，就如同脸上、肚子上、腿上挂了“水袋”，从体表观察到，就成了浮肿。

六个常见原因 看看你是“肿”么了

晨起出现面部眼睑浮肿的原因很多，可以是病理性的，也可以是生理性的。生理性的浮肿常见原因有几种：

饮水过多确实可以导致晨起浮肿，人体在夜间的排尿量相对减少，没有通过尿液排出的水份，经过血液循环更多的“浸润”到了容易挂上“水袋”的地方，进而产生了浮肿。

饮酒也会导致浮肿，酒精进入人体会扩张血管，增加血管通透性，使得血管里的水更容易“浸润”到血管外，增加了浮肿的可能，同时人体因为体质不同，对酒精出现过敏反应，也会表现为水肿。

熬夜、失眠、劳累、女性经期变化的原因，导致人体水液代谢功能异常，血管通透性改变，也是产生浮肿的可能原因。

浮肿也可能是这些疾病的表现

病理性的浮肿医学上常见于这些疾病：心脏疾病、肾脏疾病、肝脏疾病、血管性疾病、内分泌性疾病等。

通俗地讲，人体的血液循环中各个环节出现了重大变化，都可以导致水肿。大水泵（心脏）不好使了，排水口（肾脏）出问题了，水质变化、管道变形、漏水（肝肾、内分泌、血管性原因），上述一个或者多个原因，都会导致血管里的水更多的“浸润”到血管外，最终变成挂在体表或体内的“水袋”。

总之，当你发现身体出现明显的水肿，改善了之前提到的生理性原因后仍旧存在，请尽快就医明确有无病理性的原因，及时进行诊治，以免延误病情。

水肿大多为内科系统疾病，可以优先就诊于综合内科，经过完善检查，必要时转诊至心、肾、肝胆、内分泌专科。部分不对称的水肿，尤其是肢体水肿，可能提示血管疾病，可在首诊医生指导下，血管外科就诊。

睡前还能不能好好喝水了？

想要避免浮肿应该怎样做？无论生理性还是病理性水肿，预防无外乎减少出现的原因。原则上适量的睡前饮水并无不可，但如果发现睡前饮水后容易出现轻度浮肿，可以适量减少饮水量，或者提前饮水时间。减少睡前摄入酒精，避免劳累熬夜，尤其在经期变化时注意休息，都可以减少生理性的浮肿。

如果是病理性水肿，则需要注意减少“三高”的发生，积极控制慢性病、原发病。若发现通过生理调节无法改善时尽快就医，须知面对病理性水肿，水肿只是表现，引起水肿的原发病和其他并发症可能对人体危害更大，不可轻视。（北京鼓楼中医医院 裴昆）

(责编：许心怡、崔元苑)


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