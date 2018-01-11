患上颈椎病2.0版 走路需“深思熟虑”

年近六十，突然“不会走路”，每次抬脚前都要想一想怎么落脚。最近，59岁的王先生对此很困扰。

半个月前，他在家人的陪同下，到武汉市中医医院汉阳院区看病。王先生告诉医生，出现这样的情况已有一个月，因为走路不稳、经常磕碰、偶尔摔跤，他总觉得腿脚不听使唤，每次走路都要“深思熟虑”，想半天。

该院骨伤科副主任医师谢添检查后，安排王先生做CT排除颅脑问题，后做颈部CT确诊为颈后纵韧带骨化症、脊髓型颈椎病、痉挛性瘫痪。这属于颈椎病的“升级版”，因颈椎管狭窄、脊髓受到压迫，大脑中枢的指令传达不出去，肢体行为不听使唤。做完手术，王先生近日已能健步如飞。

谢添介绍，王先生是文字工作者，经常伏案写作，或对着电脑打字，有严重颈椎病。他的病症也为“低头族”提了个醒，日常生活中要注意保养颈椎，低头工作或玩乐半小时，就应仰头休息一会，平时多游泳、做做颈椎操。