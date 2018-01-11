颈椎之“伤”如何避免

颈椎病是颈椎间盘退变及其继发改变引起的周围组织压迫并产生临床症状的疾病，表现为颈部疼痛、上肢疼痛麻木、行走无力等。老年人发病比例较高，但近些年颈椎病发病有年轻化的趋势，很多人年纪轻轻就经常脖子不舒服、酸痛，甚至出现手麻等症状。这些都与颈椎“受伤”有关，“受伤”后颈椎的生物力学结构会发生变化，这些变化会导致退变加速而发病。

究竟是何导致颈椎“受伤”

结构伤颈椎的一项重要作用就是支撑头颅。人的头颅重量一般五六公斤，而颈椎只是由七节椎体构成，虽然有周围的韧带、肌肉进行加强，相比头颅而言还是比较单薄。这样的结构使颈椎比较容易“受伤”。

姿势伤颈椎和头颅的关系就像是一根木棍顶着一个大球，当头在颈椎的正上方时最稳定，颈椎也最省力。但是当头颅位置向前偏离，颈椎的受力就会加大，而且偏离越大，颈椎受力增大的更明显。现代人因长期久坐办公、使用电脑、手机导致姿势的改变，会使头前移导致颈椎受力改变，长期改变会加速结构退变。

习惯伤日常不良的生活习惯对颈椎的损害也非常大，如很多人习惯在睡觉前看会儿书，这种姿势会拉长颈后部肌肉，使颈前肌肉短缩。长此以往会导致颈后部肌肉劳损，颈前肌肉无力，头前移的姿势改变，更加大了颈椎损伤的概率。还有睡觉枕高枕头、长时间低头玩手机、伏案工作时间长等习惯都会引起此类问题。

外力伤因为颈椎本身较为脆弱，外力容易导致颈椎损伤。最常见的就是颈椎“挥鞭样损伤”，主要见于急刹车时，因躯干绑着安全带，颈椎会因惯性向前快速移动，再向后回弹停住，就像挥鞭子一样。这种损伤易导致颈椎骨折脱位及颈髓损伤，后果非常严重。另外一种外力性伤害是基于颈椎疾病的基础上。中老年人颈椎退变后导致椎管狭窄，当狭窄程度比较严重时，脊髓外无弹性代偿空间，这时遭受外力同样会导致颈髓损伤。这时的外力不需很大，如从高处跳下外力、跳跃等就可导致损伤。“挥鞭样损伤”不易预防，但后面一种损伤是可以预防的。

从日常做起，远离颈椎病

颈椎病可以说是临床上的常见疾病，不夸张地说，30岁以上的人群，70%以上或多或少、或轻或重都存在颈椎的问题。这一方面与颈椎容易“受伤”有关，另一方面则与现代生活方式的改变密切相关，尤其是电脑、手机的广泛使用已经使颈椎病发病年龄明显提前。但是不能因噎废食，科技的进步不能否认，因此，在日常必须要做出一些改变来预防颈椎的过早退化。

了解自己颈椎结构身体是自己的，每个人都有责任、有义务保护好自己的身体。了解自己的身体是基础，颈椎疾病临床多见，建议每个人都要了解自己的颈椎，知道自己的颈椎有多“脆弱”，有多大的额外压力，这样才有改变的动力。尤其是自己的颈椎存在问题时，如椎管狭窄，那就知道可以通过减少剧烈活动来预防出现严重的后果。

改变不良习惯和姿势了解了自己的颈椎，就要改变不良姿势和习惯，如长期伏案工作、低头看手机、靠在床头看书、睡高枕头等。日常可以“动静结合”，不要长时间保持一个姿势工作或娱乐，45~60分钟要休息一下，起来活动5~10分钟，做颈部的保健操，这样也能有效的保护颈椎。走路时不要低头，要抬头挺胸，这样可减少颈椎的压力；枕头不要过高，以8~10厘米为宜，保持睡眠时颈椎中立位，防止过度拉伸肌肉。

加强颈部肌肉锻炼颈椎自身结构虽然相对脆弱，但可以通过加强颈部肌肉力量增加颈椎的稳定性。常见的肌肉锻炼方法是头手对抗等长收缩锻炼，以锻炼颈后肌肉为例，即双手交叉放在头的枕部（头后面的突起），手向前用力，头向后用力，相互对抗但保持头的位置不动，10秒1次。手放在不同的位置，锻炼的肌肉不同，在头的侧面是锻炼颈侧面肌肉，在额头是锻炼颈前肌肉，一定要注意保持头位置不动进行头手对抗。

正规医院正规治疗 虽然说颈椎病很常见，但大部分症状并不重，可能就是偶尔出现颈部酸胀的不适感，这些可以通过我们讲的办法自己预防。一旦病情较重，如出现颈部疼痛、胳膊疼痛、手麻、甚至走路不稳等症状，还是建议到正规医院正规治疗。这样不仅可以保证治疗效果，还可以最大程度地避免医源性损伤。