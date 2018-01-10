打喷嚏的时候为啥会闭上眼睛？

太原市民崔女士提问：

前几天孩子问了我一个问题，他说：“妈妈，你能不能睁着眼睛打喷嚏？”听完我就笑了，这孩子怎么想的，怎么会想到这个问题，还跟孩子爸爸当笑话说了这件事。孩子爸爸挺认真，说孩子的观察能力强，自己活了30多年都没有注意到这个问题。为了给孩子一个答案，我和爱人就做了下实验，他跑到厨房闻了黑胡椒粉，快要打喷嚏的时候故意睁大眼睛，反而不会打了，好几次都憋了回去，眼泪汪汪的，很是难受。后来没注意，痛痛快快地打了喷嚏，很确定是闭着眼睛打出来的。

我们等孩子放学后，回来告诉他，不能睁着眼睛打喷嚏。“这是为什么呢？”孩子又抛出了问题。我和爱人大眼瞪小眼，我们也想知道，这是为什么呢？

○记者帮您找答案

就崔女士提出的问题，记者找到山西医科大学第二附属医院口腔科的连宁医生。他说：“打喷嚏的时候口腔的压力会很大，所以眼睛会很自然地配合面部整体的动作，在压力下闭住。”打喷嚏是人体的一种防御性呼吸反射，它从深吸气开始，然后膈肌突然收缩，产生快速的呼气动作。

打喷嚏时需要用很大的力量逐出气体，肺部、口腔、鼻腔都有很大的压力，不单是这些器官要做出动作，面部的肌肉也会紧张，这时支配闭眼的眼轮匝肌也会收缩，而它又由面部肌肉和面部神经同时支配，所以眼睛会自然而然地闭上。“不知道你有没有过这种情况，当你想要打喷嚏的时候有人打扰了你，比如拍你一下、和你说话，这个喷嚏肯定会憋回去，打不出来。所以打喷嚏的时候还得全神贯注才行，女同志不要因为觉得在公共场合打喷嚏不雅观而不好意思打出来，长时间下去,防御系统会受到影响。”连宁医生说。