东南大学附属中大医院眼科主治医师 张 瑞

因为高强度的学习和工作，午休时间短，许多上班族及学生们索性就直接趴在桌子上眯一觉。大家都知道这种习惯对脊椎不好，却少有人关注其对眼睛的伤害。

趴在桌上睡觉，会对眼球造成压力，眼睛充血，醒后出现暂时性视力模糊。长此以往会导致眼睛干涩，眼压过高，阻碍眼球内血液循环，久而久之会使眼球胀大、眼轴增长，容易加深近视度数，诱发青光眼等疾病，尤其是高度近视人群要特别注意。最佳的午休形式是带个折叠床躺一会儿。如果没有条件，建议带个U形枕，午休时垫在脖子下，靠着椅背睡觉，时间不宜超过20分钟。这不仅能让眼睛得到休息，减轻压力，还能让颈椎等其他部位真正松弛休整。

另外，有些上班族戴隐形眼镜，偶尔短时间午睡问题不大，但长时间最好将隐形眼镜摘下来。因为睡觉闭眼时，泪腺不分泌泪液，隐形眼镜会持续吸收眼表的水分，容易导致眼睛干涩不适。戴着隐形眼镜睡午觉，还经常会出现镜片粘在眼球上无法移动的现象。