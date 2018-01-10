第517期：这5种模样甘蔗千万别吃！吃了或中毒致死！

冬天是吃甘蔗的季节，然而我们在选购甘蔗时需要避免霉变的甘蔗，因为霉变的甘蔗是会容易导致我们出现中毒现象的。人民网求真栏目报道，发红的甘蔗存在毒性，专家提醒“发现发红、带有暗褐色、或者吃起来有些发糠的甘蔗，尽量不要买”。

甘蔗中毒会致死吗？

甘蔗霉变后会产生一种神经毒素，是青霉属和曲霉属等少数菌种产生的有毒代谢产物3-硝基丙酸。3-硝基丙酸这个毒素确实厉害，对多种动物具有毒性作用，进入人体后被吸收，发病急，一般是十几分钟至十几小时。短时间内引起中枢神经系统损伤，导致脑水肿、头痛、重者抽搐、四肢强直足呈鸡爪样、瞳孔放大；严重可导致缺血、呼吸衰竭死亡。还有部分因甘蔗毒素导致中毒的患者留下语言、运动障碍等后遗症。

吃多少霉变甘蔗会中毒？

其实想都别想吃多少霉变甘蔗能中毒这件事，原因是只要霉变的甘蔗都有中毒的风险，严重者或致死，即便经抢救脱离生命危险的也可能留有后遗症等状况。并且霉变甘蔗中毒后也并没有什么急救的特效药，医院一般采用催吐洗胃的办法。

资料显示甘蔗霉变后产生的毒素（3-硝基丙酸），这种毒素一般中毒的剂量是12.5毫克每公斤体重，也就是说60公斤体重的成年人毒素中毒剂量要0.75g；20公斤的孩子毒素中毒的剂量是0.5g。甘蔗霉变后毒素含量高低，其实要看甘蔗霉变的程度。

网传清明甘蔗毒比毒蛇？

其实不该就“甘蔗中毒事件”拿“清明节”说事。若说清明节和甘蔗中毒的关系，那是和天气变暖有瓜葛。春季气温不断升高，霉菌等杂菌适宜生长繁殖，也是多数食物在常温下不易保存的原因。此季节的甘蔗容易霉变，霉变的甘蔗就有产生毒素的风险，不是清明节后的甘蔗比毒蛇毒，其实每年甘蔗中毒事件多发生在2月到4月，中毒的人群多为孩子。也就是说只要甘蔗霉变，无论是在清明节前后还是其他的季节一样会导致”中毒死亡“事件。

哪些甘蔗存在不安全隐患？

质软、变色、酒味、长毛、红心的甘蔗都不建议吃。

一般霉变甘蔗外皮呈灰暗色，里面质软，有霉味或者呈酒糟及酸辣味，剖面呈淡黄、橘红、棕褐或有灰黑色斑，有时可见黑色霉点或白色菌膜。另外有些红心的甘蔗是之前感染过病菌也不建议食用。

甘蔗汁到底还能不能喝？

若甘蔗霉变，就有可能产生毒素，卖家或不知甘蔗霉变产生毒素的危害，舍不得扔就直接榨汁，这样的甘蔗汁可能含毒素的量会更高，中毒风险就更大，因此，榨好的“成品甘蔗汁”最好不喝。当然若是新鲜没有霉变的甘蔗，现买现榨的甘蔗汁是没问题的。想喝甘蔗汁最好是自己挑选现买现榨。【往期精彩内容回顾】

作者介绍：于展虹，国家二级公共营养师；健康时报、食品与健康、养生杂志、科普中国等多家媒体撰稿人；《只有营养师知道2》编委。