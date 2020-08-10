云南防控野生菌中毒事件

记者近日从云南省卫生健康委获悉，截至7月20日，该省发生野生菌中毒事件273起，12人死亡。与去年同期相比，中毒起数下降33.9%，发病人数下降35.64%，死亡人数减少17人。

为做好野生菌中毒防控工作，云南省卫生健康委多次召开电视电话会议，通过层层部署落实防控责任到每个村民小组。对于每起野生菌中毒事件，云南省第一时间开展流行病学调查，省疾控中心充分利用已建立的云南省常见野生毒菌DNA条形码检测鉴定方法，为医疗救治提供更快速、更可靠的科学依据和技术支持。各级医疗机构开通绿色通道，确保用最短时间、最优流程、最佳方案进行救治。乡镇卫生院收到野生菌中毒患者进行催吐洗胃等处理后，第一时间转诊，有效缩短后续救治进程。

据介绍，5月，云南省卫生健康委网站发布预防野生菌中毒预警公告，云南省政府网站、云南网等转载；6月，印制50万份宣传资料，制作两部宣传片，发至省食物中毒防控成员单位和各州市、县、乡、村，并在人流密集广场和电视台循环播放；向全省4000多万手机用户发送野生菌中毒预警提示短信。（记者陆继才）