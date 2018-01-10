睡不香、睡不着， 试试睡前提捏耳垂！

受访专家/广州中医药大学第一附属医院康复中心教授 林国华

由于久坐缺乏运动、工作强度大、精神紧张，很多都市白领都有睡眠问题。如果你尝试过数绵羊、喝红酒、泡脚……效果不佳的话，不如试试睡前提捏耳垂。小小的耳朵其实大有保健功效，通读按压、揉搓耳朵不同的部位，除了能改善睡眠，还能缓解耳鸣、提高免疫力、预防感冒，甚至还能降血压。快快和广州中医药大学第一附属医院康复中心副主任林国华教授一起，学学巧用耳朵来保健吧。

【提捏耳垂】

改善睡眠、提高记忆力

方法：拇、食指相对，捏住耳垂部，向上向外提捏耳垂，迅速放下，再提起，如此反复，持续两三分钟，有透热感即可。

功用：中医理论认为，脑为“髓海”，补益耳髓有助于髓海充盛。同时，髓海充盛更能灌溉耳窍。提捏耳垂时，耳朵的各个部位，包括耳郭和外耳道均能受到牵拉而活动，耳动了，气动了，津液活了，则耳髓充盛，能养脑窍，脑窍通灵，则目明、鼻通、齿活。所以，睡前提捏耳垂，还可以帮助舒缓大脑的紧张，放松情绪，使睡眠更加安稳香甜。

【压耳屏】

改善听力、缓解耳鸣

方法：双手掌心相对，以掌根部分别紧紧压住双耳，使耳屏盖住外耳道，以听不到外界声音为准，同时会感到双侧外耳道内气压增大，有气胀感。按压3-5秒后突然放开双手，会听到“啪”的声音，连续做3-5次。

功用：在我们紧紧压住耳朵和突然放手之间，外耳道内的气压骤然改变，对于鼓膜是一种力的刺激，这种刺激能促进声音的传导链，还可以改善内耳的血供，促进循环，因此，这个小小的动作竟然能改善听力、缓解耳鸣也就不难理解了，对于耳聋耳鸣等听觉问题都有帮助。中医认为，肾开窍于耳，压耳郭的动作能够兴奋刺激耳的功能，同时起到补肾固肾的作用。中医把“肾”看作先天之本，认为肾气和肾阳是激发和温煦人体生命活动的原动力，因此，坚持压耳屏一段时间以后，如果发现自己的精力更加充沛、心情更加明快，不用奇怪，这就是小动作大收益的“蝴蝶效应”。

值得注意的是，压耳屏固然神奇，但万万不可用以作为耳鸣耳聋的全部治疗。出现耳鸣耳聋的症状，无论是突发性还是渐进性，都要及时、正规就医。

【擦耳朵】

防治高血压、美容养颜

方法：一只手将耳朵折向前面，贴近面颊，另一只手的拇指指腹或者其余四指用力摩擦耳背，尤其是耳背的凹沟，反复10~15次，以同样的方法搓擦耳前，直至整个耳郭发热为度。

功用：在我们的耳背，有一条“Y”字形的凹沟，俗称“降压沟”，很多高血压的病人会在降压沟的附近发现青紫色的细小淤络或者皮肤色泽变化，这是身体的病理反应点，同时提示我们这也是治疗的作用点。患有高血压的朋友，尤其偶有头晕、面部烘热、乏力、恶心等症状者，不妨时常搓擦一下耳背，尤其是降压沟部位，温阳行气，散淤化结，当耳郭发热变红时，头晕、乏力等周身不适的症状会有所缓解。

当然，搓擦耳朵不仅可以防治高血压，还可以起到美容的效果。人体的经脉中，六条阳经的循行均经过头面部，将气血上输头面，濡养肌肤和官窍，上达头面的阳经，大都会循行经过耳周部，或者入耳中，与耳发生关联。因此，擦耳朵可以起到振奋诸阳经，改善面部气血的作用，从而养肤美颜。

特别提醒

对于高血压患者而言，定期检测、规律服药、起居有节、饮食健康，是平稳控制血压、尽量减少并发症和脑血管意外的不二法宝，同时，我们的中医遵循辨证论治的原则，可以灵活运用中药和针灸等手段，平肝潜阳、镇肝熄风，达到阴阳平衡的状态。无论进行怎样的治疗，谨遵医嘱都是应该每天践行的。