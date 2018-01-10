中风患者增多 专家教你三大预防“法宝”

入冬以来，湖南省第二人民医院（湖南省脑科医院）收治的因颈动脉斑块脱落导致中风的患者明显增多。据该院神经内科一病区主任刘秋庭教授介绍，这些患者大多平日身体健康无不适，体检时发现血脂异常，但未引起重视，直至头晕、肢体乏力倒在家中，由家属紧急送往医院救治，检查后才得知是血脂异常导致脑血管狭窄、堵塞，而引发了脑中风。

刘秋庭表示，血脂广泛存在于人体中，是生命细胞的基础代谢必需物质。我们平常抽血化验的血脂项目包括总胆固醇、甘油三酯、高密度脂蛋白胆固醇和低密度脂蛋白胆固醇。其中低密度脂蛋白负责将胆固醇转运到外周组织，超过正常范围时它将沉积于心脑等部位血管的动脉壁内，逐渐形成动脉粥样硬化性斑块，阻塞相应的血管，所以被称之为“坏胆固醇”，是我们需要重点关注的指标。

时间长了，“坏”胆固醇会在动脉内壁沉积，慢慢形成动脉粥样硬化斑块，斑块逐渐长大，颈动脉管径越来越小，导致脑供血不足，严重时卒中发生，而易损斑块脱落或破溃也会堵塞相应脑血管，引起卒中发生。

“其实血脂异常是脑卒中众多风险因素中的一个可控危险因素。”刘秋庭表示，除了首选去医院定期抽血检查和做颈动脉血管超声检查外，有“三大法宝”可教大家如何更好地防范于未然。

首先是调节饮食结构，避免进食过多富含胆固醇和饱和脂肪的食物，如动物内脏，鱿鱼、扇贝等海产品，奶油、猪油、牛油等，而大豆制品、香菇、木耳等具有降低胆固醇作用的食物，以及蔬菜、水果等富含膳食纤维、可与胆固醇结合使其排出的食物应该多吃；其次是健康生活方式，禁烟限酒、保持愉快的心情，合理的运动等。运动方式因人而异，一般可选择散步、慢跑、打太极等，运动一般每周3至5次，每次30分钟到1小时为宜，以运动后不感到疲劳为适；最后才是遵医嘱接受药物治疗。