痒！痒！痒！ 为什么人老了，皮肤爱发痒？

受访专家/广东省中医院皮肤科副主任 陈信生

身边有不少这样的老人家，冬天一来，皮肤就容易痒。这瘙痒看似是小病，但有时痒起来却让人“生不如死”，对于抵抗力下降、皮肤脆弱的老年人来说，更是难以忍受，更重要的是，顽固难治的皮肤瘙痒背后还可能隐藏着其他重大疾病。

人老皮肤易发痒，病因何在？

广东省中医皮肤科副主任陈信生介绍，瘙痒症是临床上常见的皮肤病之一，尤其多见于老年人，好发于秋冬季。瘙痒症初起并无皮肤损害，经常搔抓后可以出现皮肤损害，甚至皮肤粗糙增厚或湿疹样变，严重时还可继发感染。一般来说分为全身性和局限性两大类。而老年瘙痒症正是属于全身性的瘙痒，让老人浑身都不舒服，甚至是吃不好、睡不好，严重影响正常生活。

老年瘙痒症是怎么引起的呢？陈信生解释，随着人体的衰老，机体的代谢机制减弱，老年人的皮肤和年轻时相比明显变薄了，皮肤的保水功能、分泌油脂功能明显下降，导致皮肤干燥，并且对瘙痒的敏感性也增加了，所以易引发瘙痒症。加之冬季人体汗液减少，分泌油脂减少，气候干燥和摄入水分不足也同样导致皮肤缺水，也会出现相应的瘙痒症状。

陈信生提醒，有一些老年瘙痒症还跟内科疾病有相关性。糖尿病如果控制不好，其中的一个并发症就是皮肤瘙痒，或者说有些皮肤瘙痒可能就是糖尿病早期的症状或是信号。所以，很多病友出现皮肤瘙痒可以查一下血糖，看是否血糖出了问题。而尿毒症也是很常见的瘙痒原因。肾脏是人体的排泄系统，尿素、毒素都通过小便排泄出去，如果肾的功能变差了，毒素要通过皮肤来排，也容易引起皮肤瘙痒。

人老皮薄容易越洗越痒

老年瘙痒症还与老年人不良的护理习惯有关。比如说有些老人喜欢用温度非常高的热水烫洗，洗澡次数频繁，习惯使用碱性大的肥皂或药皂等，这些错误的护理习惯，使得本来就干燥的皮肤失去了皮脂的滋润，会加剧瘙痒。

还有不少人认为“洗洗更健康”。陈信生指出，洗多了并不健康，反而对皮肤保护不利。他说：“有很多门诊的老年病友，担心年轻人嫌自己脏或者自己想更干净，一出汗就洗，一痒就洗，越洗越痒。我们有个老年瘙痒症的患者就是每天洗五六次。“夏天羊城天气炎热，出汗多，一天洗一两次情有可原，但如果冬天一天仍洗三次甚至更多，那就会适得其反，反而对皮肤造成伤害了。”陈信生建议，洗澡时最好使用偏酸性的沐浴液、沐浴露，因为这相比碱性大的香皂，能够更好地滋养保护皮肤。

专家提醒：顽固、反复难愈的皮肤瘙痒，还可能是某些恶性肿瘤的重要信号，需要注意排除。而肿瘤可能在瘙痒之前发生，也可能在瘙痒之后才出现，因此皮肤发痒老不好，一定要上医院皮肤科看大夫。