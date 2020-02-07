春天万物复苏，生机勃勃，令人舒畅之时，也会让不少人陷入苦恼——皮肤变得不稳定，容易发红、变肿，甚至全身起风团！

南方医科大学皮肤病医院副院长陈永锋教授指出，新春之时，皮肤过敏、真菌感染、荨麻疹发作等皮肤问题增多，需要好好防护。

健康利是

要想皮肤健康美丽，需要避开伤害源，使用保护品，无须高档，对路就好。

花粉是最常见过敏原

陈永锋指出，花粉是临床发现困扰最多人的常见过敏原，微粒状的花粉甚至肉眼看不见，钻进呼吸道，落在皮肤上，过敏患者随即觉得脸上发痒、红肿，严重者甚至起大风团、喉咙水肿等。

建议有花粉过敏史的人，或者是过敏体质者，要注意避开花粉。在明媚的春光时，花草树木多的地方最好不去。建议春季加强皮肤保湿工作，维生素E软膏或其他保湿剂就可以，皮肤水分充足了，相当于有一层东西盖护，提高皮肤屏障功能，抵御外来微粒侵入。

高蛋白饮食易招惹过敏

很多人知道食物过敏，牛奶、鸡蛋、花生、鱼、虾、蟹……都有人过敏，甚至不止对一种食物过敏。

其实还有一种食物过敏的情况是高蛋白质饮食导致皮肤过敏，比如平时吃虾不过敏，但一顿猛吃，引起了荨麻疹、湿疹等急性发作，甚至起全身风团。这种情况不能忽视，要及时就医。

饮食引起的过敏，最常见先是口部发痒，全身瘙痒、起团等荨麻疹征；还可能出现胃肠道症状，出现呕吐、痉挛、腹泻等。

专家特别提醒，在风团刚起，只是一般瘙痒时，就需要口服抗组胺药物治疗了。

记住这些皮肤防护提醒

陈永锋还做出更多皮肤防护提醒：

一是户外防皮炎。

有些对光过敏的人，在户外时要注意加强防晒，否则容易引起日光性皮炎；女性容易发生色素沉着，晒出黄褐斑或情况加重。

二是无论节假日或平时，注意多休息，避免过度疲劳，一旦抵抗力下降，容易出现带状疱疹。

三是南方潮湿多雨时，也是真菌生长之时，脚癣、体癣、念珠菌性疾病等患者都会难熬。

家有真菌感染患者，首先要保证穿透气的鞋衫，保持干爽、干燥，与家人不共用拖鞋、洗脚盆、洗衣盆桶等，床单也是容易真菌传染的物品。勤洗清洁用具并晾晒杀菌，避免交叉感染。

最后，还要呼吁提防疥疮。近年来疥虫感染不少见，被感染后指缝、身体皱褶部位会有瘙痒的小丘疹，受热时更痒，传染性很强。如果身边有人感染，注意衣服不能一起洗，床单等用具要消毒，避免身体接触。晒、煮或消毒粉都能消灭疥虫，患处可外用药物治疗，但最关键的是同住者要一起消毒、治疗。

（广州日报全媒体记者何雪华 通讯员郑昊、丁乐平、谢伽蔚）