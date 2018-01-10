做好家庭护理+运动 慢阻肺老人也能安然过冬

受访专家/南方医科大学第三附属医院呼吸科主任 程远雄&呼吸科护士长 梁秋菊

慢阻肺，是一种逐渐削弱患者呼吸功能的破坏性慢性肺部疾病，被称为是呼吸道疾病中最“不动声色”的隐形杀手，也是老年人中的常见病。这类人群肺功能下降，平时走路会感觉气促、气急、气紧，有的还会消瘦、营养不良，总体来说身体抵抗力较差。一进入冬季，稍微感冒受凉就会诱发疾病的急性发作，不得不入院治疗。因此慢阻肺老人要格外注意自我防护，除了在治疗上，要坚持长期规范用药，也要做好家庭护理，并掌握好运动技巧，才能打好冬季“阻击”慢阻肺急性加重的关键战役，可以有望延缓疾病的进展，减少住院次数！

预防感冒 避免捂汗后受凉

南方医科大学第三附属医院呼吸科主任程远雄介绍，慢阻肺的主要病因就是反复的炎症，而且反复的炎症不断加重慢阻肺的进展。肺部每感染一次，慢阻肺的病情就会加重一次。所以应当尽可能少感冒，可注射预防流感和肺炎的疫苗。

天气变化时注意保暖，避免受凉。但要注意一个误区，并不是穿得越多越好，穿得太多，稍活动就出汗，然后经风一吹受凉即感冒。穿衣服以感觉不太容易出汗为宜。

最近广州流感来势汹汹，慢阻肺的老人本来免疫力较低，最好少去车站、商场等人流密集、空气流通差的地方。

科学排痰 空气增湿多喝水

慢阻肺患者有多痰的症状，积极排痰，有效地清除呼吸道分泌物，患者呼吸会更畅通。对于自己不能很好地将痰咳出的老人，家人可以帮忙拍背，对于呼吸道分泌物多且难以排出的患者会有明显帮助。

南方医科大学第三附属医院呼吸科护士长梁秋菊介绍，要“拍”得有效，须掌握正确的方法：操作者五指并拢呈杯状合拢，从背部自下而上，由边缘到中央，有节律地叩拍患者背部，同时叮嘱病人缓慢深呼吸，配合将痰咳出。拍背需注意两个问题：一是饭后一小时内不宜拍背，以免引起呕吐；二是拍背时患者应侧卧位，去枕，以利于痰液引流。

此外，增湿对排痰也有效果，鼓励患者多喝水，特别是要增加饮水的频率，对呼吸道的湿化效果较好。对于痰液黏稠无法咳出的患者可采用超声雾化吸入，可根据个体情况遵医嘱选择药物，以促使痰液稀释，利于咳出。

呼吸操 教你更佳的呼吸方式

梁秋菊介绍，慢阻肺老人常常会有气促、气急、气紧、不够气的感觉，通过练习呼吸操也有助于这些症状的改善。呼吸操有三种方法，分别为缩唇呼吸、屏住呼吸、腹式呼吸。这三种呼吸方式可每天重复此练习多次。

缩唇呼吸：通过你的鼻子缓慢深吸气直到无法吸入为止，然后缩唇，如吹口哨那样，保持缩唇姿势缓慢呼气，作两次呼吸呼出吸入的气体。注意，在缩唇呼吸时，不需用力将肺排空。缩唇呼吸将帮助您控制呼吸频率和控制呼吸急促。它使更多的气体进入你的肺部，减少呼吸时所消耗的能量。

屏住呼吸：先吸气，屏住呼吸3秒钟，然后呼气，屏住呼吸可以延长肺内氧气和二氧化碳交换时间，使更多氧气进入血液中。

腹式呼吸：先放松双肩，将一手放于胃部（上腹部），通过鼻子吸气时上腹部膨出，然后收紧上腹部肌肉，缩唇呼气，感觉胃部下沉。 每休息两分钟重复三次。

运动 帮助维持和改善肺功能

很多慢阻肺患者不爱运动，天气冷的时候更愿意窝在家里不动，一些患者是担心自己运动后喘得更厉害，还有一些患者是觉得运动太累，不愿意坚持。程远雄提醒，实际上慢阻肺患者一定需要运动，因为运动会帮助其维持和改善肺功能，否则肺功能下降的速度会更快。

慢性肺疾病患者如能坚持有规律地做运动， 例如每周多于2小时做步行或骑车，有助于改善健康状况，减少住院。 如果因为天气不好等原因，不能出门运动，也可以在家中进行一些伸展运动和上下肢肌力训练。

程远雄提醒慢阻肺老人，当发烧、感染或者感冒时可暂停运动，另外不要在饱餐后立即做运动。

家庭氧疗 改善患者缺氧情况

梁秋菊介绍，对于慢性阻塞性肺疾病的患者特别是伴有慢性二氧化碳潴留的患者，为了改善患者缺氧的情况，可以使用家庭氧疗。具体的方法是，鼻导管低流量持续给氧，一般控制在1—2升/分钟，以避免二氧化碳潴留的加重和对呼吸的抑制。每日需要氧疗至少15小时，如有条件每日氧疗时间达到18小时以上，效果更佳。