全球防控慢性呼吸病行动宣言在京发布

人民网北京10月28日电 近日，第十三届全球防治慢性呼吸疾病联盟大会在京召开，会上《国际肺部健康促进行动北京宣言》发布，呼吁世界各国政府、医疗卫生工作人员和合作组织加强对慢性呼吸系统疾病的预防、诊断、治疗、管理、监测和研究，以促进肺部健康，建立一个能促进所有人自由呼吸的世界。

与会专家合影 图/朱兴鑫

据世界卫生组织与世界银行近年的数据显示，慢性呼吸疾病是全球负担最重的四大慢病之一，在排名前五位的致死病因中，呼吸疾病占3个。仅慢阻肺即每年导致全球超过300万人死亡，占全球总死亡数的6%以上；每年有将近40万人死于哮喘。呼吸疾病，特别是慢性呼吸疾病已成为一个严重危害人类健康和社会稳定、需要全球共同应对的公共卫生和医疗保健问题。

中国工程院副院长、中国医学科学院北京协和医学院院校长王辰指出，中国作为受影响最大的国家之一，中国政府高度重视对呼吸疾病的防治，并在《健康中国2030规划纲要》中明确了防治方向。在《健康中国行动（2019-2030）》制定的15项重大行动中，有8项行动涉及呼吸疾病防治，特别提出加强健康教育、控烟、防治慢阻肺和哮喘等慢性呼吸疾病、防治呼吸道传染病、防治尘肺等职业病、防治肺癌等恶性肿瘤，对中国的呼吸疾病防治作出了具体部署。中国呼吸界将以此次会议召开为契机，加强与全球同行的协同合作，在全球慢性呼吸病防治中积极地发挥好带动示范作用。

据了解，全球防治慢性呼吸疾病联盟于2006年在中国成立，是在世界卫生组织统领下，由30余个国家和80余个学术机构组成的共同致力于呼吸疾病，特别是慢性呼吸疾病防控的非政府组织。《国际肺部健康促进行动北京宣言》是世界卫生组织联合全球防治慢性呼吸疾病联盟和各有关学术组织共同制订并发布的全球防治呼吸疾病战略与措施，是世界上第一个关于呼吸疾病的全球行动宣言，将引领和指导全球呼吸疾病防治工作的开展与推进。