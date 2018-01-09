肿瘤最明显的红色信号，为什么被忽视了

从小到大，每个人多多少少都有身体出血的经历吧，轻一点的像是鼻出血、牙龈出血，重一点的比如尿血、便血。一旦有出血，你会马上就医吗？会不会因为以下原因而忽视了呢？比如不痛、不影响工作、身体没有其他症状、出血一两次后来就没有了……

今年72岁的杭州陈大妈，在以往的30年间，因为忽视了那些不痛不痒的出血症状，先后不幸被确诊患上三种肿瘤：子宫内膜癌和卵巢癌以及直肠癌。

如何科学对待身体的“红色警报”，钱报记者先后采访了结直肠肿瘤外科、妇瘤外科、泌尿肿瘤外科、眼科、耳鼻喉科、皮肤科的医生，为大家疏理不同部位的出血会预示哪些不同的疾病，为预防疾病的恶化做好准备。

便血

有一次都要警惕

浙江省肿瘤医院结直肠肿瘤外科李德川主任说，陈大妈发病可能和20年前放疗有关，当时放疗水平有限，她放疗后有多年放射性肠炎的病史。最近半年便血，检查发现在直肠靠近肛门的位置有一个4cm左右的肿瘤。

据悉，20年前的放疗，是因为陈大妈阴道出血，被确诊子宫内膜癌和卵巢癌。

先说便血，很多人马上想到痔疮，实际上，结直肠癌、结直肠炎、肛瘘、肛门部位的肿瘤、肠道息肉等都会引起便血。其中，最危险的当然是结直肠癌。

据统计，浙江省肿瘤医院2017年收治1600多例的结直肠癌患者，其中约七成有便血。病程越到后期，越容易便血，因为随着肿瘤生长速度加快，血供跟不上，部分瘤体会坏死，瘤体组织脱落或者血管破裂，出现不同程度的便血。

病变部位不同，便血颜色也不同，离肛门越远，便血的颜色越暗，具体来说——

胃、十二指肠溃疡引起的上消化道出血，便血多呈黑色；

结肠癌、结肠息肉、结肠炎等出血引起的便血，由于在肠道内停留的时间长，常常呈棕褐色或暗红色。

直肠癌、直肠溃疡、内外痔、肛瘘、肛裂等引起的出血往往是鲜血或伴有血凝块。同时伴有肛门或者直肠的疼痛不适或排便异常。

专家建议：如果出现便血、腹痛等症状，要及早去医院检查，通过肛门指检、肠镜都可以发现病情，一旦发现有息肉或肿块，最好尽快治疗。

阴道出血

不要轻易当作月事不规律

经量增多、月经淋漓不尽、阴道不规则出血，可能是阴道、子宫、输卵管炎症及子宫肌瘤、子宫内膜异位症等良性疾病，也可能是宫颈癌、子宫内膜癌、阴道癌及少数子宫肉瘤等恶性肿瘤。

2017年，浙江省肿瘤医院宫颈癌住院4400人次、子宫内膜癌住院1400人次，从肿瘤引起阴道出血角度，浙江省肿瘤医院妇瘤外科病区主任陈雅卿主要讲了讲这两种癌症。

她提醒，宫颈癌、子宫内膜癌早期可以没有症状，也可表现为阴道接触性出血（如同房后出血）、白带增多色黄、白带带血丝、阴道流液、月经不规则等。

前不久，一位年仅22岁的宫颈癌患者让陈雅卿主任印象深刻。

小姑娘16岁生子，最近六个月月经淋漓不尽，她以为是月经不规律，加上无其他症状就没重视，等到肚子痛了一查，发现宫颈里有个8cm左右的肿块，诊断为宫颈癌中期，并出现盆腔淋巴结转移。

陈雅卿主任很惋惜地说，如果患者及早重视阴道出血，情况可能不会这么糟，“早期宫颈癌术后5年生存率达80%-90%，而且对于有生育欲望的年轻妇女，如果病变早期，还可保留子宫、卵巢等生育功能”。

过去，宫颈癌的高发年龄是35~55岁，近年明显年轻化，20多岁发病的也不少。一方面和性生活过早、性伴侣较多、吸烟有关，另一方面，已经明确HPV病毒感染是宫颈癌的主要病因。目前，子宫内膜癌病因不是很清楚，但肥胖、有高血压、糖尿病的人，或者家里有亲属得过乳腺癌、子宫内膜癌等的人，发病风险相对较高。

专家建议：一般女性在有性生活两年后，最好每年进行一次妇科检查，定期接受宫颈细胞学/HPV检查直至60岁。如有异常阴道出血、白带异常，及时就医，平日注意经期卫生。

血尿

有一次也要去做尿常规

人的尿液在肾脏里产生，经过肾盂、输尿管、膀胱、尿道排出体外，以上这些脏器出了毛病，都可能引起血尿。

浙江省肿瘤医院泌尿肿瘤外科主任朱绍兴说，血尿伴随疼痛，问题往往不大，多见于泌尿系统感染、结石或者炎症，相反，无痛性血尿威胁最大。

膀胱癌是泌尿系统发病第一位的肿瘤，早期典型症状正是无痛性血尿，临床上，无痛性血尿患者70%~80%患有膀胱癌。

朱绍兴主任解释，膀胱肿瘤往往血管壁比较薄，容易破，因此大多会尿血。2017年科室收治了800例左右的癌症患者，其中膀胱癌超过300例，它好发于中老年，吸烟，过多接触某些化工制品与膀胱癌的发生关系密切，憋尿、反复尿路感染、结石长期刺激也存在致癌风险。

值得警惕的是，膀胱癌患者的血尿有些是持续的，有些是间歇的。

朱绍兴主任曾经遇到一位60多岁的大爷，膀胱里长满了密密麻麻的肿瘤，“其实身体很早给过提示，他两年前出现过一两次血尿，但不痛不痒，他就没放心上”。

除了膀胱癌，他指出，肾癌三大典型症状包括腰痛、腹部肿块及无痛性血尿。“有个18岁的男生尿血好几个月没在意，以为是经常打篮球跳上跳下引起的，直到爸妈知道再带过来检查，肿瘤已长到6cm，而且长的位置比较深，只能切除一侧肾脏。”

专家建议：一旦出现血尿，不必恐慌，但要重视，及时上医院诊治，尤其是出现无痛性血尿，要排除癌症的可能，建议先做个尿常规和泌尿系统B超，必要时再做CT和膀胱镜。