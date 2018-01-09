天气寒冷当心小儿落枕

目前，天气越来越冷，落枕的患儿明显增多。近1周以来，笔者接诊多名落枕患儿。落枕一般多发于青壮年，但是最近几年越来越低龄化。

小儿落枕发生的原因多为小儿睡觉姿势不良。睡眠时枕头过高或过低，或头顶顶床睡觉等，引起双侧胸锁乳突肌、斜方肌和肩胛提肌等局部肌肉长时间牵拉或疲劳致痉挛所致。小儿晚间睡觉怕热，容易踢被子，肩部常暴露在外面，导致肩部、颈部血管收缩，血液循环不畅，肌肉发生痉挛，造成落枕。

避免小儿落枕，应该注意以下几点。首先，要让小儿保持正确的睡眠姿势。趴着睡觉不但会导致落枕，还对小儿的脊柱有影响，如脊柱侧弯等。晚间睡觉时，父母要帮助小儿纠正睡姿。尽量避免异常睡姿。小儿夜间踢被子是最让父母头痛的事。此时，一个不太厚的睡袋就可以解决踢被子的问题。注意室内、室外的温差。很多家长喜欢给儿童房24小时开空调，导致室内温度过高。小儿在外出时突然受到冷空气侵袭，颈肩部很容易受寒邪，局部肌肉会发生自保性收缩而痉挛，导致落枕。

小儿晨起时，突然出现颈部活动受限及歪斜和颈肩部出现剧痛，势必会哭闹，甚至不配合穿衣，家长此时应尽快带他到医院就诊。