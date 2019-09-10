1岁的晨晨在一次哭闹中，被妈妈无意中发现他的腹股沟处鼓起一个软软的大包块。妈妈轻轻揉一揉、推一推，晨晨的包块就消失了。后来晨晨妈发现，每当晨晨哭闹或者咳嗽时，这个包块就会出现，于是带着儿子到医院就诊。医生听了晨晨妈的叙述后，又给晨晨做了详细检查，诊断晨晨得了疝气。

人们常说的疝气在临床被称为腹股沟疝，分为斜疝和直疝。小儿几乎均为斜疝，是小儿最常见的外科病之一。主要表现为小儿出生后不久，被发现腹股沟部位有可复性肿块。该病男性发病率高于女性。

疝气是指体内的小肠、结肠，甚至卵巢等器官组织，通过人体的间隙或缺损进入到另一个位置。小儿得疝气的基础病因是鞘状突闭合不良，诱因是腹壁肌肉薄弱、腹腔压力增高等。早产儿因为腹肌较薄弱，疝气的发生率更高。

可复性疝气一般不会影响患儿的正常生活。一旦疝内容物发生嵌顿，患儿就会腹痛、哭闹不止，同时可能伴有呕吐、腹胀、停止排气排便等肠梗阻症状。家长会发现患儿大腿根部的肿块质地变硬、触痛明显，无法回纳。嵌顿时间久了，皮肤可看到红肿，如果长时间疝内容物不能回纳，有可能出现肠管缺血坏死、卵巢坏死等并发症，严重者可危及生命。

小儿疝气大部分不能自愈。随着病情拖延，疝气包块可能越来越大，给手术治疗带来难度，并且小儿疝气容易发生嵌顿，这可能给患儿带来生命危险，因此，医生建议小儿疝气应该尽早接受治疗。