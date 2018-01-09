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北京居民平均睡眠时间7.6小时

2018年01月09日08:43 来源：北京日报

　　如今，睡眠障碍越来越多地困扰着很多人。近日，北京市卫计委发布的最新一期《健康播报》显示：北京市居民每天平均睡眠时间为7.6小时，睡眠不足和可能不足的居民约占24.9%。

　　充足的睡眠是保持良好体力和精神状态的前提。当前，不少人因社会心理压力或者生活节奏的不规律，会出现失眠等症状。专家称，失眠、打鼾导致睡眠呼吸暂停疾病，周期性嗜睡综合征等，统称为睡眠障碍。长期睡眠障碍会引起心脑血管、代谢性疾病、焦虑症、抑郁症等一系列躯体和精神疾病。

　　据最新的中国睡眠指数报告显示，我国有大约31.2%的人存在严重的睡眠问题。北京市居民每天平均睡眠时间为7.6小时，睡眠不足和可能不足的居民约占24.9%。北京儿童青少年睡眠不足的情况比有的地区要严重，电子产品过度使用、学习负担以及不良的睡眠习惯可能是主要原因。

　　如何防治睡眠障碍呢？专家建议，首先需要正视睡眠障碍。对于轻度睡眠障碍的人群，建议要改变自身压力环境，增强有氧运动，避免睡前激烈运动导致神经中枢兴奋，规律调整作息时间；如果睡眠障碍持续发作，则需要到相关医疗机构的睡眠障碍门诊就诊。（记者 刘欢）

(责编：许心怡、权娟)


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