每3个人就有1个睡眠有问题，你的睡眠还好吗？

据世界卫生组织统计，全球睡眠障碍率达27%，睡眠障碍困扰着越来越多的人。北京清华长庚医院专科部部长、耳鼻咽喉头颈外科主任叶京英介绍，睡眠障碍已成为全球第二常见的精神障碍，每3人中就有1人存在睡眠问题，每10人中就有1人满足失眠的诊断标准。

8月3日，中国医师协会睡眠医学专业委员会在沈阳举办首场睡眠医学专家全国巡讲活动，开展睡眠医学相关的临床技能培训工作，为睡眠医学领域临床医护人员提供继续教育机会。

每3个人就有1个睡眠有问题

叶京英表示，目前，睡眠监测是国际上治疗睡眠障碍的有效手段。睡眠监测是让患者在睡眠监测室里睡上一晚，通过患者身体连接的多导睡眠监测系统，持续同步采集、记录患者在睡眠中的脑电图、心电图、呼吸运动、脉氧饱和度、体位等30多项生理参数及睡眠情况，最终形成可判读分析的信息数据。并以此为依据，分析睡眠障碍患者的病因，为下一步的治疗提供诊断依据。

叶京英特别提醒，如果出现持续且不断加重的睡眠障碍情况，应及时到医院进行专业的检测和治疗。

睡足觉还觉得困 当心“假失眠”

明明睡着了，家人都听到打呼噜了，他们却说自己彻夜未眠，常年饱受“失眠”折磨。中国医科大学附属盛京医院睡眠医学中心主任杨怀安解释，失眠就诊患者中，夹杂着一成左右的“假失眠”者，他们其实晚上睡得很香。

“假失眠”的人中，经常会有人说自己整夜做梦，脑子一晚上都没停，认为自己没睡好。杨怀安说，要改善“假失眠”，首先是纠正睡眠偏差。很多人做了睡眠监测后，知道自己是“假失眠”后，没有了睡眠压力，反而容易睡着了。还有一部分情绪焦虑的患者，通过抗焦虑治疗，睡眠也很快得到了改善。

杨怀安提醒，失眠不要自行乱吃安眠药。同样是失眠，入睡慢、易惊醒、醒得早，医生用药截然不同，并非一种安眠药就可以解决。