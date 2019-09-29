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常喝茶有助减缓认知能力下降

2019年09月29日08:14 来源：重庆晚报

　　众所周知，喝茶能提神醒脑，而茶对大脑的益处还不止于此。一项新研究发现，经常喝茶的人在上年纪后脑部结构更加健康，有助减缓认知能力下降。由新加坡国立大学领导的一个国际研究团队新近在美国《衰老》杂志发表论文说，茶叶中的成分能直接影响大脑区域间的连接，经常喝茶有助于脑部抵御由年龄引起的结构改变。

　　该团队以36名年龄在60岁以上的人为研究对象，在2015年至2018年期间收集他们的身体状态、生活方式、心理健康状态等信息，并对他们进行神经心理学测试和核磁共振成像。通过分析他们的认知表现和成像结果，研究人员发现，不管喝绿茶、乌龙茶还是红茶，25年来每周喝茶至少4次的人脑部区域间的连接比不喝茶的人更为高效。

　　研究人员解释，以道路交通为例，道路规划得好，车辆和行人出行就更为高效；而脑部区域连接结构更好时，大脑对信息的处理也就更高效。这个团队2017年发现，每天喝茶能让人在老年时认知能力下降的风险减少50%。这次的研究进一步证实了这个结论。研究人员说，常喝茶的人脑部能避免一些无效连接的干扰，有助于减缓认知水平下降。（据新华社）

(责编：许晓华、李轶群)


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