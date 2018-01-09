坐诊名医：

刘晓东，山西医科大学第一医院神经外科脊柱脊髓组，副主任医师，硕士生导师。中国神经脊柱学会青年委员，山西省教育厅高校“131”领军人才，山西省“青年岗位能手”。擅长神经内镜和显微镜下治疗颈椎间盘突出，腰椎间盘突出，椎管狭窄，椎管内肿瘤等脊柱脊髓疾病。

问：什么是颈椎病？

答：颈椎病是由于颈椎间盘退变及其继发性病理改变刺激或压迫周围组织结构（脊髓、神经根、血管等）所引起的相关临床症状和体征的总称。颈椎病所累及的颈髓是中枢神经的重要组成部分，其受压、受损后所引起的肢体疼痛、麻木、无力、感觉异常、行走不稳、躯体“束带感”等是颈椎病的典型症状。据统计，我国近1.5亿人患有颈椎病，全国60岁以上老人中，82%患有颈椎病，50~60岁人群的患病率为71%。颈椎病日趋年轻化，20~40岁的青壮年颈椎病患病率高达59.1%，就连青少年也未能“幸免”。

问：颈椎病应如何治疗？是否应先保守治疗？

答：保守疗法主要有制动、热敷、牵引、按摩、针灸等，其基本原理包括放松肌肉、改善循环、促进水肿及炎症性物质吸收、营养神经等。这些方法适用于病情较轻且没有椎管狭窄的患者，如单纯的颈痛或一过性的手麻。

在现实中，很多患者对手术有畏惧、抵触心理，在这种前提下，我们只能给患者考虑的时间，先采取保守治疗试试，如果症状持续进展，必须尽快手术治疗。毛主席曾说：“扫帚不到，灰尘不会自己跑掉”。保守治疗的局限性在于其可以在一段时间和一定程度上减轻症状，但不会从根本上解除客观存在的压迫和刺激。

如果通过症状、体征和影像学表现（X片、MRI等）证实存在明确的脊髓、神经根严重压迫等手术指征，就需要采取手术治疗。手术的首要目的是解除神经压迫，直接或者间接扩大椎管容积，预防脊髓损害进一步恶化并改善神经功能。因为压迫会造成脊髓损伤，压迫越久，损伤越重，甚至导致不可逆的损害，从而使手术疗效也大打折扣。这就好比大石头压住腿，是三天拿掉石头好，还是三个月拿掉好？显然是越早越好！

问：颈椎病选择什么术式？神经外科治疗颈椎病有何优势？

答：颈椎病的术式主要分为前路和后路手术两种。常规的后路手术包括各种椎板切除术、椎板成形术等。但后路手术操作复杂，术后易发生脊柱不稳等情况。前路手术可以直接减压，切除椎间盘及骨赘而避免直接接触脊髓，减压后采用椎体间植骨，避免脊柱失稳。但有一个大原则，多数情况下哪里有压迫，手术就从哪里进入。临床实践中，我们一般根据患者具体病情特点，选择前路或者后路手术，甚至前后联合手术。

与传统脊柱外科相比，神经外科更加精准和微创。在显微镜下精细操作，分辨率高、照明更好、视野更清楚，使受压的脊髓和神经根彻底减压，同时极大地减少出血并降低神经损伤，减少脑脊液漏和感染的发生率。此外，神经电生理监测的使用能够使得手术更加精细、损伤更小。同时神经外科医生更加熟悉神经解剖和走行，在解除患者脊髓或神经压迫中更注重周围神经和脊髓的保护。