Jusuf Kristiant：复方阿胶浆治疗登革热有非常好的效果

印度尼西亚卫生部癌症健康研究中心研究员Jusuf Kristiant博士

2017年12月22日，第十一届“冬至阿胶滋补节”在阿胶圣地山东东阿县开启。自2007年起，东阿阿胶每年冬至都会举行“冬至阿胶滋补节”，目的是传承弘扬中医药文化，唤醒国人对健康保健的重视，呼吁人民群众关注健康，关注阿胶。

此次冬至阿胶滋补节，东阿阿胶特别设置了“阿胶杰出创新奖”，用于鼓励在阿胶相关领域获得杰出成就以及对阿胶的发展做出重大贡献的专家。印度尼西亚卫生部癌症健康研究中心研究员Jusuf Kristiant博士，作为唯一一名外籍专家，获此殊荣。

在接受人民日报客户端访谈时，Jusuf Kristiant博士介绍了用复方阿胶浆治疗当地登革热的经过。2015年左右，登革热病在印度尼西亚肆虐，有1240人因患登革热致死。登革热主要通过蚊子传播，引发高烧和头痛等症状。当时，印尼缺乏特效治疗药物，主要靠病人自愈。

Jusuf Kristiant博士在治疗过程中发现，患登革热的病人，血小板数量会变低，而给病人服用复方阿胶浆后，血小板数量可以快速增多。经过研究，Jusuf Kristiant博士进一步发现，服用复方阿胶浆后，病人的白细胞液浓度提高，免疫力增强。同时，红细胞液浓度也快速提高，病人的贫血症状也逐步得到缓解。

两年时间里，Jusuf Kristiant博士及其团队在印尼5个不同的岛上，对342个病人进行了临床治疗，结果证实了复方阿胶浆对治疗登革热有非常好的效果。作为研究复方阿胶浆治疗登革热的第一人，Jusuf Kristiant博士为登革热的治疗提供了新的选择，也使复方阿胶浆成为治疗登革热的首个中药产品。