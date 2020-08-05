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央视财经报道:叮当快药这类商品销量涨了3倍

2020年08月05日11:03 来源：北国网

　　自2020年新冠疫情以来,市民对于健康的重视度越来越高,与健康息息相关的中成药保健品销量出现大幅上涨。日前,CCTV2记者来到北京市的一家叮当智慧药房,就中成药保健品的销售情况采访了叮当快药CEO俞雷。

　　滋补类中成药受追捧

　　“今年上半年,有不少消费者咨询滋补保健品,叮当智慧药房专门扩充了枸杞、人参、阿胶、冬虫夏草等几十种中药滋补品的陈列并加大备货力度,叮当快药平台滋补类中成药销售增长近三倍”,叮当快药CEO俞雷介绍。

　　图:叮当快药CEO俞雷接受央视采访

　　中医药在抗击疫情中发挥了举足轻重的作用,受此影响,中医药滋补品,乃至中成药相关的生产、销售企业都呈现上升趋势。在生产端,根据CCTV-2公开的数据,2020年上半年我国新增保健品相关企业34.8万家,较去年同比增长25.67%。在资本市场,多家保健品龙头企业股价平均涨幅超过30% 。

　　在零售终端,中医药产品销售同样表现亮眼。根据叮当健康研究院数据,2020上半年叮当快药迅速成为用户购买中医药产品的重要渠道:诸如中药丸剂、中药颗粒、精制饮片等类型的中成药销量同比增长超过180%;东阿复方阿胶浆、同仁堂生脉饮等滋补类中药商品同比增长率超过300%;同仁堂安宫牛黄丸、广誉远龟龄集、仁和肾宝胶囊等高端中成药产品销量较去年同期亦有明显上升。

　　双重增长的背后

　　俞雷介绍,“不止中药滋补产品显著增长,叮当快药平台的防疫消杀用品、常用药品、慢病药品的销量都呈现大幅增长,平台日订单量突破以往的7至8倍”。

　　保持销量稳步增长的同时叮当快药用户量也实现同步攀升。在高峰期,叮当快药平台用户量达到此前的50倍。根据2020宅经济洞察报告,2020年叮当快药APP月活用户量同比增长190.9%,在医疗服务APP中月活用户增速排名第一。

　　叮当快药持续、稳固的增长源自于从价格到服务的双重优势。

　　一方面,叮当快药依托集中了数百家国际知名药企的“FSC”药企联盟,实行“药厂直供”平价销售,对用户形成强有力的价格吸引。另一方面,叮当快药专业医生免费在线问诊、“网订店送”和无接触安心达服务(夜间也能28分钟送到家),帮助用户减少外出带来的交叉感染隐患。此外,叮当快药围绕“快医+快检+快药+快险”的全面布局也将为进一步增长夯实基础。

(责编：刘卿、孙博洋)


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