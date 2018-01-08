罗颂平：女性要注重生殖健康，阿胶是调经、助孕、安胎的良药

全国著名中医妇科学家罗元恺教授学术继承人、广州中医药大学第一附属医院妇儿中心主任罗颂平教授

2017年12月22日，第十一届“冬至阿胶滋补节”在阿胶圣地山东东阿县开启。自2007年起，东阿阿胶每年冬至都会举行“冬至阿胶滋补节”，目的是传承弘扬中医药文化，唤醒国人对健康保健的重视，呼吁人民群众关注健康，关注阿胶。

全国著名中医妇科学家罗元恺教授学术继承人、广州中医药大学第一附属医院妇儿中心主任罗颂平教授接受人民日报新闻客户端专访时表示，冬至正好是阴阳的分界，此时要注意阴阳平衡，适当地用一些温补的食物，例如羊肉、姜等。但进补也要区分不同的对象，女性养血，男性补气。

近些年来，年轻人对中医愈加关注，社会也在制定中医药的标准，今年7月1日，我国首部《中医药法》正式施行，中医药将正式迈入有法可依的时代。罗颂平提到，中医是中国的国粹，在她主攻的妇产科中，会借鉴许多中医的经验，其中，阿胶就是一种非常常用的药。

阿胶从驴皮中炼制而来，与人体有更高的亲和度、更加安全，它在《神农本草经》里即列为上品。罗颂平表示，阿胶的作用广泛，贯穿女性调经、助孕、安胎多个阶段。

具体来说，女性食用阿胶，既可以补血，也能止血；对于高龄孕妇，服用阿胶与人参，可改善子宫内膜，起到助孕效果；对于有先兆流产或复发性流产的病人，配伍菟丝子、桑寄生、续断、阿胶的汤药可帮助止血安胎。

此外，目前有一些肿瘤病人在手术、化疗或放疗后，出现贫血，这种情况下也能使用阿胶、人参，来改善白细胞和红细胞不足的问题。

罗颂平指出，随着二胎政策的放开，育龄人群的数量和平均年龄有所增长，不孕不育的比例从原来的10%左右提升至15%-20%；另一方面，生活节奏的加快使女性对自身疏于调理，也导致妇科疾病的频发，罗颂平建议女性多注意饮食和生活起居，可根据个人体质进补阿胶。