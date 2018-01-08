谈勇：服用阿胶有助于解决不孕不育 男性也可食用阿胶调理

南京中医药大学第一临床医学院妇科教研室主任、首届全国杰出女中医师谈勇教授

2017年12月22日，第十一届“冬至阿胶滋补节”在阿胶圣地山东东阿县开启。自2007年起，东阿阿胶每年冬至都会举行“冬至阿胶滋补节”，目的是传承弘扬中医药文化，唤醒国人对健康保健的重视，呼吁人民群众关注健康，关注阿胶。

此次冬至阿胶滋补节，东阿阿胶特别设置了“阿胶杰出创新奖”，颁发给南京中医药大学第一临床医学院妇科教研室主任谈勇，以表彰她率先将中医药运用到生殖辅助技术领域，用中西医结合的方法，应用阿胶解决不孕不育症。

辅助生殖技术兴起近30年，是通过现代医学的技术，以人工的方式帮助排卵、受孕等，以解决不孕不育难题，试管婴儿是目前主流的辅助技术之一。

谈勇在接受人民日报客户端专访时表示，女性的内分泌和生殖系统非常复杂，仅使用西医药超促排卵，并不一定能很好地辅助生殖，而中国在使用中医药治疗不孕不育方面有着悠久的历史和丰富的经验，可以将中医药和辅助生殖技术相结合，对女性的生殖功能和身体内环境进行治疗和调理，使之能更快、更优质地妊娠。

阿胶性平甘温，药食同源，而且一年四季都可以服用，但要根据季节进行调配，例如夏天可以在阿胶中放点桂花，到了冬天，则可以加入龟板、核桃、红枣、百合，芝麻等。

谈勇强调，尽管阿胶被称为女性滋补的圣品，但男性也可以吃。近些年来，越来越多女性开始注重中医养生，服用阿胶等中医药调理气血，但男性往往忽略了自己在生殖上可能存在的问题，值得注意的是，男性同样承载着较大的生活压力、工作压力、精神压力，体质也在下降。

“中医最好的一点就是辨症施治，因人而异。”谈勇表示，阿胶会对男性的生殖功能和身体内环境起到改善作用，但服用方式和进补配比会有所不同，服用前需咨询专业人士。