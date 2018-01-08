1型糖尿病患者20年增4倍

昨天，记者从健康报社主办的1型糖尿病防治知识新闻传播研讨会上获悉，一项由全国13个地区505家医院参与的中国首个1型糖尿病全人群调查研究显示：我国1型糖尿病患者在过去的20年增长近4倍，且多发于儿童和青少年。

我国是全球糖尿病患者最多的国家，总量高达1.1亿，其中1型糖尿病，又名胰岛素依赖型糖尿病，患者总数近千万。这是一种代谢疾病，属自身免疫性疾病范畴，其病理特征是自体的细胞免疫与体液免疫应答异常，导致胰岛β细胞损伤及胰岛素分泌量绝对减少，严重危害人类健康。

“1型糖尿病发病早、病情重、进展快，如得不到有效及时治疗，危害很大。”中华医学会内分泌学分会主任委员、解放军总医院内分泌科主任母义明表示，此次1型糖尿病首个全人群调查研究的重要意义在于使全社会能更加全面、准确地认识到目前1型糖尿病的发病情况和面临的诊断、治疗问题，同时也为国家卫生计生部门以及相关医疗机构提供了科学依据。“全社会均应重视1型糖尿病患者、尤其儿童青少年患者的身心健康和长期并发症控制，积极研发治疗新技术。”（记者 刘欢）