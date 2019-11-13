贪吃几块猪脚 糖尿病患者引发重症险丧命

44岁的郑先生有3年糖尿病病史，平时使用胰岛素控制血糖。近日，他在外聚餐时多吃了几块红烧猪脚。第二天家里买了卤猪脚，他没忍住又吃了几块。就因为一时嘴馋，郑先生尝下了苦果。

次日起床时，郑先生感觉头晕乏力、没有精神、呼吸急促，他却没有在意。随后的两天症状逐渐加重，直至7日早上，家人起床后发现郑先生躺在床上全身冰凉，叫之不应，立即将其送至湖南省第二人民医院急救。

入院时，郑先生已经测不出体温，神志模糊、躁动不安、脸色苍白，腹部有压痛。经检查，他的血糖高达35.6毫摩尔/升，超出正常值6倍，血酮和血淀粉酶均显著升高，综合其他各项检查及症状体征，医生确诊其为重度糖尿病酮症酸中毒、急性胰腺炎，病情十分危急。所幸经积极治疗后，其酮症酸中毒逐渐纠正，急性胰腺炎好转，转危为安。

“进食高蛋白、高脂肪的食物，特别是暴饮暴食容易引起急性胰腺炎。”湖南省第二人民医院内分泌科主任李湘解释，急性胰腺炎会导致胰岛功能损伤，加上糖尿病患者胰岛功能原本已受损，从而会引起人体严重的代谢紊乱，血糖、血酮升高，发生糖尿病酮症酸中毒。这种情况下，患者很可能出现消化道出血、严重电解质紊乱、脑水肿、低血容量性休克、全身多脏器功能衰竭甚至死亡。

李湘提醒，糖尿病患者在治疗过程中，需根据血糖的波动实时调整用药，生活中要对饮食、运动等进行长期管理，严格避免过度进食油腻食物、暴饮暴食。糖尿病患者及家庭成员都要掌握一定的防治知识，从全家健康饮食、适量运动、血糖监测等多方面达成共识，相互督促，以延缓和避免糖尿病并发症。