今年试点中医调理师进驻社区

不久之后，在北京、上海等地的社区医疗机构，居民将可享受到来自中医调理师的推拿、拔罐等传统中医服务。在日前举行的第十届中国健康论坛上，中华中医药学会启动了“家医+1，中医调理进万家”工程。

随着医改分级诊疗的不断推进，未来80%的常见病和慢性病都将在基层医院得以解决。然而，目前本市乃至全国的基层家庭医生资源仍显不足。对此，中华中医药学会副秘书长孙永章表示，“家医+1”的概念，就是家庭医生加一个中医调理师，由此打通家庭和社区医院的最后一公里，为居民提供包括亚健康调理、健康筛查、中医推拿、小儿推拿、产后调理等中医保健服务。

“中医推崇‘未病防治’，通过中医适宜技术进行亚健康调理，能有效减少人们因没有预防和调理产生重大疾病的几率，减少相关医疗支出。”孙永章介绍，中医适宜技术还具有治疗不需要配备特殊仪器或设备，简单易行、价格实惠等特点，能够从各个方面满足群众的需求，特别是推拿、拔罐、艾灸、刮痧等中医传统手法，有着很好的群众基础，很适合在社区卫生服务中开展。

记者了解到，未来，中华中医药学会将整合各渠道中医药专家资源，对接各基层医疗机构的服务项目。据悉，目前该工程已聚集了200多名中医和600多名康复理疗技师等中医人才资源，预计今年将率先在北京、上海等地的30家社区医疗机构先行试点。（记者 刘欢）