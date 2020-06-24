中医进社区 “治未病”前景广阔

“真没想到，中医很灵。” 正在做针灸治疗的无锡市惠山区一社区居民高巧珍表示，之前她的脚关节长骨刺，疼得不能下地，但是仅仅经过两次针灸治疗，便可以下地行走了。

据了解，过去有不少患有类似疾病的社区居民，会跑到大医院去看西医。

“其实，市级医院一般在明确诊断后都会采用缓解疼痛的口服药对症治疗，大多采取保守疗法。而中医治疗采用针灸等非药物治疗很快就能缓解患者的症状。”无锡市惠山区中医医院针灸推拿科主任张振龙表示，如今中医已开始走进社区，每星期有两天提供相关治疗，可以辅助西医解决不少问题。

也许有人会问：高巧珍所说的中医“灵验”一事是否属实？对此，无锡市惠山区中医医院中医康复科主任栾汝峰解释说：“中医疗法有一个特点，有时对相关疾病调理好三分之一时，患者的疼痛感便会大部分消失。因此，患者还需继续治疗，不能半途而废。”

近年来, 中医药适宜技术凭借其简、便、廉、验的优势逐渐受到重视，力争所有社区卫生服务机构、乡镇卫生院和70%的村卫生室具备中医药服务能力，并要求加强基层医疗卫生机构非中医类医生、乡村医生中医药适宜技术培训。

无锡市惠山区中医医院院长殷向东表示，常用中医药适宜技术操作安全、疗效可靠、副作用小，且无需耗用大型医疗设备，投入少、成本低，其在基层社区的推广应用，受到百姓广泛欢迎。

构建具有中医特色的预防保健体系尤为重要

在此次新冠肺炎疫情防治中，传统中医药给大家留下深刻印象。“以此次新冠患者的治疗为例，与西医采用抗病毒、激素等治疗不同，中医的用意不在杀毒治病，也不是药证对应，而是遵循《黄帝内经》‘必先岁气，无伐天和’‘谨守气宜，无失病机’的原则，着意在和气养生，扶正抗疫。中医认为‘正气内存，邪不可干’，通过调整‘天人关系’等方式进行早期干预，效果显著，这才是中医的独特之处。” 无锡市惠山区中医医院治未病科主任吴贞如是说。

吴贞还表示，中医对诸如高血压、糖尿病、颈肩腰腿痛等慢性病的辅助治疗效果显著。例如长期服用某些降血压的西药，一些患者会出现咳嗽不止的症状，这时采用中药茶饮进行调理，止咳效果会比较明显。

“‘是药三分毒’。很多药物都有一定的毒性，随意服药很容易留下各种后遗症。因此，在原有的以西医学为特征的预防保健体系基础上，如何通过非药物治疗，把中医‘治未病’的‘未病先防、已病防变、瘥后防复’的方法运用于社区卫生服务中，逐步构建具有中医特色的预防保健体系，显得尤其重要。”吴贞强调说。

“治未病”意识加强 居民需求快速增长

多年来，中医药服务一直是社区卫生服务的短板：一是缺少中医药人才，二是居民的就医理念偏向西医，三是中医政策没有真正落地。如何突破这一困境？

目前不少城市以中医医院为依托，开展了中医进社区活动。以无锡市惠山区中医医院为例，依据其中医药服务优势，通过大力宣传、技术培训、理论学习和实践考核，以及中医专科人才与家庭医生签约服务团队组团的方式，以传帮带的临床带教方式开展社区中医适宜技术推广。“其实，就是通过中医医院专科医师来带教基层的全科医生，以此来加强基层的中医适宜技术应用。”社基科主任强艳红表示。

据了解，自2018年家庭医生签约服务工作开始以来，惠山区中医医院提供了中医体质辨识及保健指导，根据每位居民的体质提供个性化的饮食保健、穴位保健、运动保健方案，提供刮痧、拔罐、艾灸、耳穴压豆、特色中药足浴包、养生茶饮方等中医特色治疗服务。现在中医药适宜技术服务已经完全融入社区卫生服务，效果显著。

据统计，与2018年相比，惠山区2019年参与针灸治疗的社区居民由3016人增加到9073人，参与拔罐治疗的由288人增加到1230人，参与刮痧治疗的由211人增加到795人。

显然，社区居民对中医技术的需求呈现快速增长趋势。由于受到空调普及、抗生素滥用等因素影响，不少居民出现腰酸腿痛、浑身乏力等亚健康状况，即使做全面体检往往也查不出问题。以最难祛除的湿气为例，采用中医拔罐并辅以中药治疗，疗效明显。

“中医进社区，也促使居民认识到什么是正规的中医疗法。以正骨为例，一些居民过去常去不正规的社会场所做，很容易造成神经血管及关节的损伤，严重会出现昏厥及脊髓损伤。其实，正规做法是要做检测、评估、体格检查试验等，以决定是否适合正骨疗法，其中有一套严格的程序。”惠山区中医医院中医康复科主任栾汝峰表示。