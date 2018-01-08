乌鸡白凤丸不能治痛风

受访专家：甘肃中医药大学药学院副教授 宁艳梅

最近，一篇题为《痛风“特效方”，一味药，发一个好一个！》的文章在微信朋友圈被广泛传播。一些痛风患者点开文章，发现这味“特效药”是乌鸡白凤丸。患者们大多将信将疑，但因乌鸡白凤丸是非处方药，在药店很容易买到，且价格较低，一些人开始尝试。甘肃中医药大学药学院副教授宁艳梅表示，乌鸡白凤丸治疗痛风缺少科学依据，不建议尝试。

痛风主要与嘌呤代谢紊乱、尿酸排泄减少所致的高尿酸血症相关。尿酸盐结晶沉积在软组织中，会导致痛风发作。痛风还常伴腹型肥胖、高脂血症、高血压、2型糖尿病及心血管疾病等。宁艳梅介绍，从中医角度，痛风主要由脾肾亏虚、湿热内蕴、痰瘀互结、痹阻经络所致。中医治疗痛风通常需要根据每个患者的情况分型分期辨证治疗，单指望用乌鸡白凤丸就能治愈，是不可信的。

乌鸡白凤丸是治疗妇科疾病的药物，主要功效是补气养血、调经止痛，可用于气血两虚、月经不调、崩漏带下等疾病。针对一些患者服用乌鸡白凤丸后，痛风症状得到缓解的情况，宁艳梅表示，这种药物中当归、白芍、香附、川芎等疏肝养血通滞之品具有止痛功效，或许可以缓解痛风患者的疼痛症状。但是，盲目“超范围使用药物”的风险很大，乌鸡白凤丸的药物说明书上没有关于治疗或辅助治疗痛风的论述，说明临床上对其治疗痛风的效果和副作用都缺少令人信服的证据，且其含有一些助阳固涩之品，如桑螵蛸、鹿角霜、芡实等，可能会加重某些证型的症状。

宁艳梅建议，痛风患者应到医院进行正规治疗，服用降尿酸和控制发作的药物，还需注意日常饮食和生活习惯。首先，应少吃辛辣刺激性食物，如辣椒、胡椒、花椒、生姜等。其次，避免摄入嘌呤含量高的食物，如动物内脏和骨髓、海鲜、菌类、豆类等。再次，不饮酒，酒精容易导致体内乳酸堆积，对尿酸排出有抑制作用，易加重病情。最后，多进行和缓的运动，比如慢走、打太极拳等，有助于纠正痛风导致的体内代谢紊乱。（记者 鲍 捷）