长期吃他汀 血脂会降太低吗

河北读者袁先生问：我今年67岁，半年前有过一次心梗，胆固醇也高，医生嘱咐长期吃他汀。最近几次复查，胆固醇已降到正常范围，请问能停药了吗？如果继续吃他汀，会不会降得过低呢？

河北省人民医院副院长、老年心脏科主任郭艺芳解答：他汀是高血脂、冠心病或脑梗患者的最基本治疗药物之一，只要没有禁忌证或严重不良反应，所有患者均应长期服用。

发生冠心病（包括心梗）和脑梗的根本原因是动脉粥样斑块形成，而胆固醇是形成动脉粥样斑块的主要原料，没有胆固醇就没有斑块，也就不会有心梗和脑梗。他汀可以显著降低“坏胆固醇”即低密度脂蛋白胆固醇水平（化验单上的LDL-C），预防新发斑块，并避免已有的斑块进一步增大。他汀还能使斑块变得更稳定、不易破裂，而斑块破裂是发生急性心梗和脑梗的主要原因。因而对于您这样已发生过心梗或脑梗的病人，长期服用他汀非常重要。还要注意监测治疗效果，LDL-C需降到1.8 毫摩尔/升以下。

曾有研究证实，无论初始LDL-C水平如何，LDL-C每降低1毫摩尔/升，主要血管事件（心梗及缺血性卒中等）年发生率可降低约20%。即使LDL-C已小于1.8毫摩尔/升，这一结论依然成立。因而血脂正常了也不能自行停药，擅自停药将显著增加心梗、脑梗的风险。

关于LDL-C最低可以降到多少，目前还没有一致意见，也尚未发现把胆固醇降到很低的水平有什么不利影响。服用中等剂量的他汀不会使胆固醇降得过低，您不必担心这个问题。（郭艺芳）