早晚刷牙，为啥还蛀牙

北京读者董先生问：我家孩子不到2岁，一直没戒奶，但坚持早晚刷牙，目前有两颗牙因龋齿脱落，这是为什么？该怎么办？

南京市儿童医院口腔科主治医师汤根兄解答：问题不是出在奶本身，而是吃奶的时间和习惯。很多孩子睡前一定要喝奶，不给就哭闹。喝母乳的孩子不仅睡前喝，夜奶也要喝好几次。一旦牙齿萌出，继续保留喝夜奶的习惯，睡觉时唾液流动比较慢，会有一些奶附着在牙齿上，慢慢腐蚀牙齿导致脱矿，接着出现缺损、蛀牙。有的家长认为，孩子是不是缺钙，怎么牙齿刚长出来就坏了，这是因为牙齿萌出后就泡在奶里，发现时就已经是蛀牙了。的确也有少部分孩子本身牙质不好，或者在妈妈肚子里时就缺钙。

平时孩子吃完东西，一定要漱口。一旦长牙了，早晚都要刷牙，晚上可以把喝奶时间提前半小时，喝完奶再刷牙，刷完牙就不要再喝奶了。门牙萌出后，孩子睡前及夜里不要喝奶。如果发现宝宝出现龋齿，要及时到医院涂氟或者进行其他治疗。（汤根兄）