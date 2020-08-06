牙菌斑是引起蛀牙、牙结石、牙龈炎、牙周炎的罪魁祸首。牙菌斑是由口腔内剩余食物残渣与细菌反应形成的，肉眼无法看见，在牙刷刷不到的地方，长期聚集钙化沉积变成牙结石，而这些牙结石是无法通过刷牙清除干净的，只能通过洁牙（洗牙）清除干净。

洗牙有哪些好处？

1.洗牙可预防龋齿

牙菌斑和其他沉淀物依附于牙齿表面，日常生活中如果不注重牙齿的清洁，容易形成龋齿，造成美观影响，而洗牙就是为了洗掉牙齿的污垢，给牙齿带来健康。

2.洗牙可预防牙周病

洗牙可以去除诱发牙周病的细菌，达到预防牙周病的目的。

3.洗牙可发现口腔问题

便于及时发现口腔问题进行处理，早预防、早发现、早治疗。

4.洗牙可防止口臭

研究表明，不洗牙的人中大约有85%的人患有口臭。良好的口腔卫生是预防口臭必不可少的第一步。

5.洗牙回报大

洗牙可以将有害菌扼杀在摇篮里，能预防和治疗牙龈炎、牙周炎。

若不洗牙，病菌滋生引发龋齿、牙龈炎、牙周炎等口腔疾病，最终导致牙齿松动脱落，后期的修复费用则远超洗牙费用，不仅侵害到身体的健康，还因为疼痛和治疗耗费更多的时间和精力，得不偿失。

洗牙出血属正常情况，若机器消毒不到位，则容易造成细菌传染引发并发症，因此，洗牙需到专业、正规的医院进行。