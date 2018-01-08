有些“坏习惯”是在长智力

看着宝宝一天天长大，一点一滴进步都给爸爸妈妈带来欢乐。但宝宝的一些“坏习惯”也让家长苦恼不已。其实，1岁内宝宝的几种表现是智力发育的信号。

吃手。宝宝三四个月大时开始喜欢吮吸手指，大人觉得不卫生，会把手指拽出来，甚至喝斥：“不许吃，脏！”宝宝爱吃手是心理发育的正常表现，婴儿出生后第一年称为口欲期，是人格发展的第一个基础阶段，宝宝主要通过嘴探索自己的身体和外部世界。家长的正确做法：为宝宝洗干净小手，妈妈还可以通过拥抱、亲吻安抚宝宝，多陪宝宝一起玩，把他的注意力转移到图画、玩具上，认识更多事物，开发大脑。

扔东西。到了六七个月，宝宝总喜欢把东西扔到地上，新买的玩具用不了几天就摔坏了。其实，这是一种“婴儿游戏”。宝宝在不断重复的游戏动作中，强化了对各种物体、环境的认识，还可以锻炼手眼协调能力，为日后认知发展打基础。此时，家长应给宝宝准备些柔软、摔不坏的玩具，陪宝宝一起玩。家长的积极回应能激发宝宝的反应，使他感到自信和满足，有助智力发育。

撕纸。有些宝宝喜欢撕卫生纸、书，有时还会往嘴里塞。这是因为六七个月大的宝宝手眼动作已经协调，初步掌握了手的抓握特点，发现小手可以改变纸的形状和发出撕纸的声响，感到惊喜和快乐。这时建议家长准备不同材质的纸张，增加宝宝的触觉敏感性，通过撕、抓、揉、拉、放等动作，锻炼手指协调能力以及指关节灵活性。但玩的时候要注意看护宝宝，不要误食，不要给宝宝太过锋利的纸，避免划伤，撕纸后及时洗手。

到处爬。八九个月时宝宝学会爬，发现自己可以去探索更广阔的天地，不再需要爸爸妈妈抱了，非常兴奋。这也是爸爸妈妈最焦虑的时候，生怕孩子有危险。爬行是宝宝行走的第一步，爬行过程中能加强协调能力，让宝宝主动接触和认识事物，促进认知能力发育。 家长应鼓励宝宝爬，必要时可以跟他一起爬，感受宝宝眼中的世界。如果害怕地面脏，引发疾病，家长可以给宝宝套上罩衫、勤洗手、勤换衣服。（湖南省儿童医院儿保所副主任医师 赵 莎 主治医师 徐宁安）