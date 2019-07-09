问答：宝宝爱吃手是坏毛病吗？

浙江大学医学院附属儿童医院发育行为科主任医师竺智伟介绍，宝宝爱吃手指是坏毛病吗?要不要想办法戒除呢?这时家长要先看，宝宝多大了。

◎情况1：1岁以前

宝宝四五个月时开始喜欢吮吸手指，只要触手可及的物体总爱放到嘴巴里咬一咬，属于正常的生理现象，有助于婴儿自我安抚，可以减少婴儿哭吵、帮助入睡等。婴儿期发生吸吮手指的行为可高达90%。

著名心理学家弗洛伊德把婴儿出生后第一年称为“口腔期”，是人格发展的第一个基础阶段。宝宝是通过吮、舔、咬等方式来尝试认知事物、感知世界。强硬地制止孩子吃手，会给孩子心理上造成阴影，长大后容易焦虑、发脾气，对别人缺乏基本的信任和安全感。

多数婴儿大约到1岁左右吃手指的习惯就会消失。因此，1岁以前的宝宝有吃手的行为，家长不必过于焦虑，更不能粗暴对待。

◎情况2：2-5岁

如果宝宝到了2-5岁仍有长时间地吃手指习惯，家长就要注意了。可从几个方面来预防：

让宝宝享受吮吸的快乐。妈妈要尽可能用母乳喂养宝贝，让他充分享受吮吸的快乐。如果要断奶，要及时添加辅食和配方奶，逐渐过渡，让宝宝有一个适应过程，切忌突然断奶。

寻找替代品。宝宝吃手时，妈妈可给宝宝一块磨牙饼干，让他的小嘴啃啃，或来个安慰奶嘴或磨牙棒替换一下小手。(提示：安慰奶嘴和磨牙棒要注意清洁和消毒。)

为宝宝营造宽松、温馨的气氛。爸妈常抽时间，全身心地陪伴宝宝，通过亲子运动、亲子阅读、亲子游戏等各种活动，让宝宝充分感受到安全感。

转移注意力。比起严厉指责、打骂，转移注意力是一种明智的做法。如多让孩子进行动手游戏，让他双手都不得闲，或用其他玩具吸引，还可多带孩子出去游玩，让他在五彩缤纷的世界里获得知识，逐渐忘记原来的坏习惯。

◎情况3：5岁以上

随着孩子年龄增长，吸吮手指的发生率会逐渐下降。如果宝宝满5岁了，还吃手，爸妈就应当带着宝宝一起咨询医生，和医生一起分析宝宝吸吮手指的原因，根据不同原因进行纠正。

本文参考资料：

①《健康时报》2019-06-11《宝宝爱吃手是坏毛病吗?》

②《健康时报》2018-04-24《孩子吃手 别制止》