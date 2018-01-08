河南读者张先生咨询：我今年刚刚退休，总感觉腰以下寒凉，小便次数多。喝一杯水，就得去三四回厕所，好像水一到肚子里就变成尿了。朋友说，每天用一把韭菜根泡水喝就能痊愈，请问专家此方是否可行？

河南省中医院治未病科副主任医师吕沛宛解答：根据患者的症状描述，多因肾阳不足导致。当人体自身阳气不足，就不能把饮食中的水气化、蒸腾，只能通过尿液排出。

韭菜根味辛，性温，归脾、胃经，可温中行气、散瘀解毒，常用于治疗里寒腹痛、积食腹胀、胸痹疼痛、赤白带下、衄血、吐血、漆疮、疮癣、跌打损伤。《医林纂要·药性》载其“大补命火，去瘀血，续筋骨，逐陈寒，疗损伤；加酒服之，回阳救急。”对肾阳不足导致的尿频有不错的疗效，建议每天取30~50克泡水，代茶饮，长期食用，效果更佳。

韭菜也是很好的食疗材料，具有补肾、健胃、提神、止汗固涩等功效。其性热，能腐化自身，也能帮助腐化其他食材，韭菜炒鸡蛋、炒虾仁等都有祛除体内寒凉的效果。若患者肾气亏虚严重，表现为喜喝热水、喜欢比别人多穿一件衣服，觉得骨头里都透着冷气等，需要坚持一段时间才能看到效果。（吕沛宛）