补肾健胃 推荐韭菜蘑菇蛋花汤

推荐：广东省中医院临床营养科

主要功效：补肾、健胃、消食、提神

推荐人群：一般人群，但阴虚内热、热性病、疮疡者忌食

材料：韭菜250g、蘑菇100g、鸡蛋3个、葱花适量（3~4人量）。

烹调方法：韭菜清洗干净后切成小段，蘑菇洗净切片，鸡蛋加入少许食盐调散，在锅中放入1.5L清水，武火煮开后放入韭菜、蘑菇、少许香油后改文火煮10分钟，然后放入调散的鸡蛋，注意边放边搅动，以便蛋花分布均匀，最后根据个人口味添加食盐、葱花、白胡椒等调味食用。

汤品点评：

春季，要顺应阳气升发，万物始生的特点，饮食方面需要注意“宜省酸增甘，以养脾气”，适宜食用辛散之品，以利肝气疏发。今天以韭菜入汤，充分体现了春季养生的观念。春季的韭菜品质最佳，其性温，味辛甘，具有健胃提神的功效，利于肝气疏发；韭菜搭配鸡蛋是很常见的，再加入一些蘑菇会让汤水更加鲜甜。蘑菇性平味甘，具有消食、清神的功效。韭菜和蘑菇都可提神，故春季可多食用此款汤水。