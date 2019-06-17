孩子胆小，补补肾气
■ 北京中医疑难病研究会专家委员会主任委员 薛永东
有些孩子天生胆子大，爬高上梯，眼睛都不眨；有的孩子则总是一副畏畏缩缩的样子，怕生人、怕登高、怕黑……我们常说这样的孩子胆子小。其实，按照中医理论，孩子胆大胆小，取决于他的肾气是否充足，增补肾气，就能够帮助孩子变“大胆”。
《黄帝内经·素问》中有“在脏为肾……在志为恐”的说法，也就是说，如果肾气充足，脏腑能够得到很好滋润和温煦，从而胆气豪壮；而如果肾气不足，则脏腑会失去滋养，功能低下，自然会表现得胆小、容易害怕。因此，帮孩子克服胆小的毛病，就要多给他补肾气。
1.多喝小米粥。小米性微凉，味甘咸，《本草纲目》记载其“养肾气，去脾胃中热，益气”，做成小米粥，便于孩子消化，增补肾气。
2.常喝大骨汤。中医认为，肾主骨生髓，肾气不足的孩子往往骨骼不够强壮，而且骨髓生成不够。猪骨煮汤，有壮腰膝、益力气、补虚弱、强筋骨的作用。常给孩子喝大骨汤，把骨髓取出给孩子吃，对补肾益气十分有益。
3.多吃豇豆。豇豆性平，味甘，既能补肾，又可健脾。《本草纲目》中对于豇豆的功效也有记载，“豇豆补肾健胃，生精髓”，可煮可炒，是孩子补肾气的好帮手。
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