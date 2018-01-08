寒冷地区高血压五大“推手”

当前，高血压已成为国人心血管病的头号危险因素，并上升为全球疾病死亡的重要原因之一。目前全国高血压患者已达3亿，尤其是在我国北方寒冷地区，人体血压更是呈现出明显的季节性、地域性，由寒冷所致的顽固性高血压、心肌梗死、心力衰竭、心房纤颤、心源性猝死的发病率显著增加。近日，哈尔滨医科大学附属第一医院心内科主任医师田野专门就北方寒地高血压的患病特点及对心血管疾病的五大不良影响因素进行了解读。

绝对低温

绝对最低温度，也叫“极端最低温度”。指的是历年中给定的时段（如某年某月某日）内，可能出现的最低温度的最低值。田野说，人是最为严格意义上的恒温动物，核心温度（指心脑肺等主要脏器温度）通常维持在37℃为中心的一个狭窄范围内波动，极端情况时可向上浮动正3℃达40.5℃，向下则只有负1℃达36℃，超出这个范围生命活动将受到损害，甚至危及生命。

哈佛大学公共卫生学专家曾收集到美国50个城市1989~2000年期间发生的6513330例死亡与气象数据，采用病例交叉设计分析了极端气温与全因死亡的关系（其主要的死因是心肌梗死和心脏骤停)。统计结果表明，所有城市中寒冷月份的平均温度为-4.1℃~14.5℃，其中明尼阿波里斯极寒温度最低为-17.2℃。研究显示，在极寒天气条件下，可使心肌梗死和心脏骤停的死亡率大幅上升。

作为我国寒冷地区的代表城市之一，地处北纬45度的哈尔滨一年之中有5个月是冰封时期，冬季最低温度经常在-38℃左右。田野指出，每年冬季气温降至零下19℃以下时，本埠死亡人数随温度降低而显著上升，其中2.7%的人口死亡可归因于低温寒冷，尤其是冠心病病人受低温寒冷的冲击最大。由寒冷和低温所致的高血压、心衰、冠心病、心律失常、血栓性疾病在黑龙江已相当普遍。

温度骤降

我国南北纬度跨度广，东西经度跨度大，使得气候复杂多样。北方寒冷地区因纬度高，只能经受太阳斜射，加上白昼时间短，这就造成了南北气温差别巨大。同时，北方寒地易受西北方向来的冬季风和寒潮侵袭，以及受突发降雨、降雪的影响，常常出现气温骤降的极端情况。

有随访结果显示，血压高低与环境温度呈负相关。加拿大医生观察到，降雪量和降雪时间对心梗病人入院率及死亡率有紧密关联，且这种关系在降雪后的第二天最明显，两到三天的持续降雪还会进一步增加心梗的可能。韩国学者在分析昼夜温度范围（DTR）对心血管和呼吸系统疾病入院率的影响中发现，昼夜温差范围每增加1℃，心衰和哮喘的入院率则分别提高3%和1.1%，其中老年人最容易收到牵连。

研究表明，大气温度每下降10℃，总的冠状动脉事件发生率可增加13%，冠心病事件和死亡率增加11%，经常性事件增加26%。还有研究发现，无论是男性还是女性，老人还是年轻人，脑出血的发生率均呈现出明显的季节性，其中出血性脑卒中发病率在冬季最高，其次是秋季和春季，夏季最低。田野解释说，由于人体温度调节系统处理突发情况能力有限，突发温度变异会带来人体相应变化，例如血胆固醇、心率和血小板黏度均增加，而机体免疫能力下降，因此一日内较大的温度变化可导致人群中出现超额死亡。不同季节，极端日温差的效应亦有不同。

季节变化

我国国土面积辽阔，领土南北距离约为5500公里，由于各地所处的地理位置不同，气候条件也千差万别，气温变化对心脑血管疾病的影响具有差异性。早在上世纪20年代，科学界就发现冬季血压增高的现象，此后血压的季节变化开始受到人们重视。

一项慢性病研究曾分析了我国10个地区的数据，这10个地区的血压水平总体上呈季节性变化规律，但不同地区收缩压的季节性差异仍有所不同。如浙江省平均收缩压在冬季与夏季相差16毫米汞柱，海口平均收缩压在冬季与夏季相差4毫米汞柱，哈尔滨平均收缩压在冬季与夏季相差7毫米汞柱。田野认为，尽管地处气候寒冷的东北部地区，哈市冬夏收缩压水平相差并不大，这可能是因本埠冬季有集中供暖，所以冬季室内温度与夏季比较相差很小。

田野指出，温度的季节性变化不仅与血压水平息息相关，也与气温的季节性变化所累计的其他心血管疾病有一定关联。有研究结果表明，与其他心血管疾病所致心衰相比，心梗引起的心衰更易受气温的左右，冬季和夏季的发生率分别为42%和13%，二者相差悬殊。研究人员还发现，我国心血管病死亡率呈季节性变化，冬季心血管死亡风险比夏季提高至41%。

新近一项来自15个大城市、1936116个心血管疾病死亡数据的研究结果显示，在我国心血管病死亡病例中，17.1%归因于温度气候，其中15.8%是由于寒冷所致死亡，1.3%是由于炎热所致死亡。

南北迁徙

时下，随着交通的便捷、经济的富足及人们养生观念的增强，越来越多的中老年人开始热衷于“候鸟”式生活，冬天离开凛冽的北方，成群结队到海南、广东、广西、云南等地避寒，春夏时节再度“北归”。殊不知，在一南一北的旅途中，人为的气候环境的改变，往往出现乐极生悲的局面。

以三亚为例，这个迷人的城市地处热带，属季风热带气候区域，寒暑变化不大，年均气温23.8℃。然而在秋冬季节由东北、华北和西北来三亚居住、旅游或度假将会在数小时内跨越2个或以上不同气候带，迁徙前后两地温差达25~55℃，这种“过山车”般的温度骤变，极易引起身体的不适，造成血压的波动及心脑血管疾病的突袭。

有学者在描绘心血管疾病和温度之间的关系曲线（U、V、J型）发现，当U型曲线温度低于冷温度阈值及高于热温度阈值时，心血管病死亡率就会“水涨船高”。与寒冷不同，高温可直接导致心血管病人死亡，寒冷只是间接起作用。流行病学调查则显示，温度波动比气温本身对脑梗发病率、死亡率的影响更大。田野解释说，温度变化会导致血压变化，血压随温度的升高而降低。实验表明，当室外气温大于10℃时，温度每上升1℃，收缩压和舒张压分别降低0.4毫米汞柱和0.28毫米汞柱，一旦因“热应激”骤然增加人体温度，即可使大脑中动脉血流速度减慢30%，极易酿成脑梗的风险。

田野说，人与自然关系密切，人到了老年，特别是高龄老人，身体各方面机能逐步衰退，适应外界环境变化的能力逐步减弱。尤其一些长期生活在北方的老人，已经适应了北方四季分明的气候特点，如果人为地改变它，于健康十分不利。候鸟老人由北方寒冷干燥的气候环境，突然置身于高温潮湿的南方，自身的调节机能往往达不到期望的标准，就会产生不良的后果。因此，田教授不建议中老年人，特别是血压不稳或体质虚弱的人每年往返于不同气候带之间。

生活习惯

高血压发病除与遗传因素密切相关外，环境背景也扮演着至关重要的“角色”。除了气温对心血管疾病所产生的不利影响外，北方寒地特别是东北地区还包括钠盐过多摄入、大量饮酒、摄入高热量食物缺乏运动等不良生活方式。

以地处我国高纬地区的黑龙江为例，该省无霜期短，冬季漫长寒冷，居民“管不住嘴，迈不开腿”，不合理、不健康的生活方式随处可见，其中：油脂摄入量过高，人均每天34.2克，超过国家推荐量30克的14%；食盐摄入量大，人均每天13.3克，超过国家推荐量6克的122%；因室外温度低而缺少运动，从不锻炼率高达80.5%；高收入人群营养过剩，中年人超重肥胖率高达69.6%。上述诸多原因使黑龙江成为高血压等心脑血管疾病的高发区和重灾区，致使全省人均期望寿命明显偏低，2013年为74.3岁，比全国平均75岁低0.7岁。

尽管高血压危害严重，但却是可防可治的疾病。田野指出，高血压病人要保持良好的心理状态和心情愉悦；要合理休息，做到劳逸结合；要注意合理膳食，做到低盐、低脂，少食动物内脏及鱿鱼、蛋黄等；同时戒烟限酒，适当参加运动，以减轻体重，防止肥胖。最近的健康指南推荐至少每周150分钟的中等强度运动或75分钟高强度运动。此外，家庭自测血压是高血压病人自我监测和自我管理的重要工具。田野建议每个有条件的病人都要进行家庭血压监测与风险评估，并配合医师进行有效管理。（衣晓峰 生利健）

【知识链接】

广义的寒冷地区包括严寒地区及寒冷地区，集中于我国北部。严寒地区主要是指最冷月平均温度≤-10℃或日平均≤5℃且持续145天以上的地区，包括东北、内蒙古和新疆北部、西藏北部、青海等地。寒冷地区主要是指最冷月平均温度0℃~10℃的地区，包括北京、天津、河北、山东、山西、宁夏、陕西大部、辽宁南部、甘肃中东部、新疆南部、河南、安徽、江苏北部以及西藏南部等地区。寒冷低温是这些地区冬季气候的主要特点之一，表现为寒潮频繁、室内外温差可达50℃、昼夜温差大。低温对人的心血管系统有不利影响，机体相应会因环境而表现为寒冷应激。寒冷与心血管事件密切相关，可致顽固性高血压、心肌梗死、心房颤动、心力衰竭、心源性猝死等病显著增加。