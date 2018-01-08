13个月的宝宝高烧39.8℃ 不是感冒而是“幼儿急疹”

进入冬季，室外寒冷、室内缓和，一冷一热的变化很容易让婴幼儿生病。记者从开发区各大医院的儿科了解到，最近一段时间患幼儿急疹的“小病号”增加不少。医生们提醒，幼儿急疹虽然一年四季可见，但以冬春季发病居多,而且初期很容易与普通感冒混淆。

得了幼儿急疹，却被当普通感冒治了两天

童女士的女儿刚满13个月，几天前，孩子突然发起了39.8℃的高烧，一家人赶紧将孩子送到医院检查。医生依据检查指标判断孩子得了感冒，急需治疗，并建议挂吊瓶。

童女士认为，孩子只有发烧一个感冒症状，在这样的情况下，孩子最好以冰敷等物理方式降温，药用多了也不好。于是要求医生开了儿童专用退烧药和冰敷贴后就回了家。但回家后，孩子一直反复发烧，当天夜里9点孩子体温降到36.8℃之后，10点30分又烧到39℃，11点03分降到37℃，凌晨三点又开始烧起来了。

就这样折腾了一晚，童女士和丈夫赶紧抱着孩子又往医院跑。最终，孩子打了两天的抗病毒针剂退了烧。正当全家人都以为孩子病好时，一件令人想不到的事又发生了：退烧的第二天，孩子面部、脖子和胸口冒出大量粉红色的疹子。到了医院，医生结合孩子之前的发烧症状判断，孩子得的是“幼儿急疹”，之前的发烧并不是普通感冒，而是“幼儿急疹”的前期症状。

幼儿急疹前期发热病状类似感冒

记者在采访中了解到，对于幼儿急疹，很多孩子家长都表示，自己的孩子曾因为幼儿急疹误当做感冒来治疗。

随后，记者在开发区妇幼保健院随机询问了15位年轻母亲，她们当中的6位表示知道幼儿急疹这种病，其他9位则表示，她们是第一次听到幼儿急疹的说法，现在想起来，孩子第一次发烧的症状和幼儿急疹的症状十分相似。

对此，开发区妇幼保健院儿科副主任医生费建良告诉记者，幼儿急疹又称婴儿玫瑰疹，是由病毒引起的急性发热出疹性疾病，也是婴幼儿时期常见的出疹性传染病。典型的特点是，突起高热3～4天，体温可达39℃～40℃，热退疹出，全身出现玫瑰红色的斑丘疹。皮疹很快消退，没有脱屑、色素沉着。幼儿急疹前期发热症状，极易与普通感冒发烧混淆，甚至连查血指标也与病毒性感冒查血指标差不多。正因为这些原因，不少幼儿急疹患者在高烧期间被当成普通感冒治疗，病情确诊也是等到孩子退烧出疹后才被确定的。

幼儿急疹重在加强护理

那么，幼儿急疹该怎么治疗呢？

费建良说，幼儿急疹这种病没有什么特效药，也无特殊治疗方法，主要是加强护理。比如，让孩子好好休息，注意室内通风换气，被子不要盖得太厚；定时给孩子擦去身上的汗渍，以免着凉；多给孩子喂些开水，以利出汗和排尿，促进毒物排出；孩子体温如超过38.5℃，可用退热药剂，防止出现高热惊厥，一旦出现惊厥应立即就医。

孩子持续发热三四天后，体温退了，身上会看到一些皮疹出现，其皮疹呈淡红色、针尖大小，最先见于躯干，然后延及全身，躯干最多，颜面、颈部也可见到，1~2天即可消退，退后皮肤上不留斑痕，家长不用担心。