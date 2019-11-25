易敏，男，汉，专科，1970年11月

工作单位：石首市绣林大道易敏诊所，从事医生工作年限：27年

个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：

1995-1998年在石首市金平卫生所工作

1998-2019在石首市绣林大道易敏诊所工作

我是湖北省荆州石首市的一名普通基层医生，在平凡的基层医疗岗位上从事医疗工作已经27了，在这平凡的岗位上兢兢业业，任劳任怨，刻苦钻研，得到了患者的赞誉，同行的好评。

在临床工作中，自己急患者之所急、忧患者之所忧、想患者之所想。始终坚持“医者父母心”的原则，对待患者不分家庭境况是富是贫，社会地位是高是低，始终把患者健康安全放在第一位。对待每位病人都能做到认真检查，详细解说。不管工作多累都能坚持每天下班前检查病人，掌握病人的病情变化。通过这么多年的工作积累和患者对我的信任也为了更好的服务好周边的病人我们建立了完善的沟通平台，有三个微信群两部手机24小时随时解决患者所遇到的问题，半夜病人打电话是常有的事，每天十一二点都还在回复患者遇到问题，半夜起来处理病人的问题是常有的事，我还清楚记得最近的一件事。事情发生在2019年3月16日，那天病人特别多我和我爱人忙完已经12点多了，因为太累了回去后躺在床上就睡着了，半夜一个电话把我从睡梦中惊醒，打开手机一看是我的一个病人打来的。只听她急切地说：“易医生，我的宝宝高烧好吓人”我要她把孩子赶紧抱到诊所，这个患者就住在我们诊所边上，因为离医院很远，我赶忙起来，我仅穿了一件外套就起来了，妻子也醒了，因为她也习惯了就问我是什么情况，我说抓紧时间现在还不清楚，判断是高烧惊厥，我们以最快的速度赶到诊所，我们到的时候病人还没到，过了一分钟病人哭哭啼啼的抱着小孩跑过来说“易医生怎么办！你看叫小孩都没反应了。”经我诊断这是高烧惊厥，我马上要爱人叫他弟弟开车到诊所，我马上把患儿平躺，将患儿衣领解开做物理处理，和灌肠，安慰家长没她想的严重，经过处理患儿有了好转，爱人弟弟的车也到了，我马上陪同家属抱着患儿赶往上一级医院进行继续治疗，到达医院后跟住院部医生说明情况和我的处理，待患者稳定后已经是凌晨4点半了，到家已经5点多了，回去休息了一会诊所那边就打来电话说有好多病人等着，说实话真的很累，但我们基层医疗工作着就是这样，想到病人对你的信任觉得做的一切都值得，这样的事情还有很多很多，我的虽然工作微不足道，能够帮助病人解除病苦我愿意做一辈子的基层医疗健康的守护者。

作为一名基层医生，只有通过提高医疗服务质量，才能赢得患者的信任。在紧张的医患关系面前，严格要求自己，加强医患沟通提高服务品质。不断学习掌握医患沟通技巧，减少医疗纠纷的发生。在工作中不断学习，苦练基本功，掌握本专业基本理论，基本操作，基本技能。抽时间从杂志及网站上学习新知识，新技术，每次学术交流和专家讲课都积极参加，学习知识积累经验。

在医疗工作始终保持高度的责任心，良好的职业道德，曾经我记得一位专家跟我说过作为一名医生如果只看到钱，稍微复杂一点的病都看不好你根本就不是一名合格的医生，医术搞的医生必定医德高尚 。在工作中自己踏实认真、待人真诚、宽以待人。从不计较个人得失，病人利益第一，随叫随到，合理用药，合理治疗，在病人中树立了良好的职业形象。

在今后的工作中，我会将更加努力，弘扬无私精神，用自己扎实的医疗技术为基层患者服务。在自己的本职工作中力争做的更好，服务好周边百姓。