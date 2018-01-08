腰椎间盘突出症的分型和诊断

腰椎间盘突出症症状典型，富有特点，是一种独特的腰腿痛病。根据髓核突出的部位与方向不同，可分为：椎体型，即髓核突入相邻椎体，其又分前缘型和正中型；椎管型，髓核向椎管突出，其再分中央型和后外侧型。若按髓核突出程度，又可分为凸起型、破裂型和游离型3种类型。以髓核游离型腰椎间盘突出症导致的神经或脊髓受压症状最严重，可产生剧烈的根性痛，危害最大，应立即处理。

腰椎间盘突出症有以下诊断依据。

1.有腰部外伤、慢性劳损或受寒湿侵袭的病史。

2.主要症状：突发性腰痛，伴下肢放射痛，咳嗽、喷嚏时加重，取某种体位可加重或减轻症状；间歇期症状可明显缓解或消失；患肢出现麻木或寒冷感；严重者可有马尾神经症状。

3.体征：患椎旁深压痛，并向下肢放射；腰部活动，尤其前屈受限；脊柱侧弯或后凸畸形；受压神经支配区感觉过敏、减退乃至麻木；肌力下降；腱反射改变，如腰3～4椎间盘突出，腰4神经根受压时，膝腱反射减弱，若腰5～骶1椎间盘突出，压迫骶1神经根时，会出现踝反射减弱，趾及足跖屈力减退，常难以用患足尖着地站立。

4.特殊检查

（1）X线检查：常规摄腰椎正侧位片，既可发现诊断参考征象，又可排除其他器质性病变。

（2）脊髓造影：有很高的诊断参考价值。但仅在难以定性或较难判定一处或两处椎间盘突出时应用。

（3）CT扫描：用于椎间盘突出合并侧隐窝狭窄者。可显示神经根受压和椎管局部形态，对鉴别骨性狭窄、椎板肥厚或椎间盘突出三者何为主要病因有参考价值。

（4）磁共振（MRI）：对定位和分辨突出程度有重要意义。

（5）肌电图：不作为常规检查。但对有马尾神经损害或两根以上神经根受累者可选用。

（摘自《颈肩腰腿痛（第二版）》 中国医药科技出版社出版 主编 郁汉明）